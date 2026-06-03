Reha Muhtar'ın vasiyeti: Cenazeme gelmesin

HASTANEYE GİTMİŞTİ



5 gün önce Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından çocuklarıyla birlikte Bodrum'a gittiğini söyleyen Deniz Uğur, şu ifadeleri paylaşmıştı: Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.

Reha Muhtar, 2008-2010 yılları arasında Deniz Uğur ile evlilik yaşamıştı.