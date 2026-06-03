Reha Muhtar'ın vasiyeti: Cenazeme gelmesin
Türk televizyonculuğuna damga vuran isimlerden Reha Muhtar, tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın geçmişte açıkladığı vasiyeti gündeme geldi
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yakın zamanda kalp yetmezliği teşhisi konulan 66 yaşındaki deneyimli televizyoncu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Reha Muhtar'ın vefatının ardından, ünlü ismin geçmişte açıkladığı vasiyeti gündeme geldi.
Eski eşi Deniz Uğur ile çocukları Mina ve Poyraz'ın velayeti için uzun süre mahkemelik olan Reha Muhtar, "Sevenlerime vasiyetimdir, ölürsem Deniz Uğur cenazeme gelmesin" açıklamasını yapmıştı.
HASTANEYE GİTMİŞTİ
5 gün önce Reha Muhtar'ın hastaneye kaldırılmasının ardından çocuklarıyla birlikte Bodrum'a gittiğini söyleyen Deniz Uğur, şu ifadeleri paylaşmıştı: Çanakkale'deki yazlığımızdayken Reha Muhtar'ın Bodrum'daki hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Çocuklarımız Mina ve Poyraz'ın babalarının sağlık durumunu takip etmeleri ve yanında olmaları amacıyla hastaneye doğru yolculuk halindeyiz. Hayırlı dualarınız esirgememenizi diliyoruz. Bu süreçte bize destek olan bütün dostlarımıza teşekkür ederiz.
Reha Muhtar, 2008-2010 yılları arasında Deniz Uğur ile evlilik yaşamıştı.