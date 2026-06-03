Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri belli oldu! İlk 30’da Türkiye’den 6 lezzet yer aldı
Gastronomi platformu TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri" listesi yayımlandı. Kullanıcı değerlendirmeleri esas alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye'den 6 lezzet ilk 30'da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği ve listede yer alan Türk lezzetleri!
Yoğurt, dünyanın birçok mutfağında yalnızca sofraya eşlik eden bir ürün değil; kimi zaman yemeğin ana karakteri, kimi zaman da tarifin lezzetini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Soğuk mezelerden et yemeklerine, hamur işlerinden tatlılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan yoğurt, bu kez uluslararası bir sıralamayla gündeme geldi.
Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri" listesini yayımladı. Farklı ülkelerden birçok geleneksel lezzetin yer aldığı listede Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti.
TÜRK LEZZETLERİ ÜST SIRALARDA YER ALDI
Kullanıcı değerlendirmelerine göre hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 lezzet dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği arasında yer aldı.
İşte dünyanın dört bir yanından seçilen en iyi 30 yoğurtlu yemek ve listede yer alan Türk lezzetleri…
30- Punjabi Kadhi – Hindistan
29- Nethili 65 – Hindistan
27- Patatosalata – Yunanistan
28- Mansaf – Ürdün
26- Cacık – Türkiye
25- Ciorbă de Salată cu Afumătura – Romanya
24- Labneh – Ürdün
23- Banitsa – Bulgaristan
22- Dahi Vada – Hindistan
21- Raita – Hindistan
20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka
19- Çılbır – Türkiye
18- Gzik – Polonya
17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili)
16- Mast o Khiar – İran
15- Haydari – Türkiye
14- Korma – Hindistan
13- Şiş tavuk – Türkiye
12- Burek sa Sirom – Sırbistan
11- Fatteh – Lübnan
10- Kabab Barg – İran
9- Tzatziki – Yunanistan
8- Tandoori – Hindistan
7- Snezhanka Salata – Bulgaristan
6- Yiaourti me Meli – Yunanistan
5- Mantı – Türkiye
4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık