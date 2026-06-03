Yoğurt, dünyanın birçok mutfağında yalnızca sofraya eşlik eden bir ürün değil; kimi zaman yemeğin ana karakteri, kimi zaman da tarifin lezzetini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Soğuk mezelerden et yemeklerine, hamur işlerinden tatlılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan yoğurt, bu kez uluslararası bir sıralamayla gündeme geldi.