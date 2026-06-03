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        Haberler Keşfet Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri seçildi! Türkiye listeye damga vurdu: İlk 30’da 6 lezzetimiz var

        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri belli oldu! İlk 30’da Türkiye’den 6 lezzet yer aldı

        Gastronomi platformu TasteAtlas'ın "Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri" listesi yayımlandı. Kullanıcı değerlendirmeleri esas alınarak oluşturulan sıralamada Türkiye'den 6 lezzet ilk 30'da yer aldı. İşte dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği ve listede yer alan Türk lezzetleri!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        Yoğurt, dünyanın birçok mutfağında yalnızca sofraya eşlik eden bir ürün değil; kimi zaman yemeğin ana karakteri, kimi zaman da tarifin lezzetini belirleyen temel unsur olarak öne çıkıyor. Soğuk mezelerden et yemeklerine, hamur işlerinden tatlılara kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan yoğurt, bu kez uluslararası bir sıralamayla gündeme geldi.

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        Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi Yoğurtlu Yemekleri" listesini yayımladı. Farklı ülkelerden birçok geleneksel lezzetin yer aldığı listede Türk mutfağı dikkat çekici bir başarı elde etti.

         

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        TÜRK LEZZETLERİ ÜST SIRALARDA YER ALDI

        Kullanıcı değerlendirmelerine göre hazırlanan sıralamada Türkiye'den 6 lezzet dünyanın en iyi 30 yoğurtlu yemeği arasında yer aldı.

        İşte dünyanın dört bir yanından seçilen en iyi 30 yoğurtlu yemek ve listede yer alan Türk lezzetleri…

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        30- Punjabi Kadhi – Hindistan

        5

        29- Nethili 65 –  Hindistan

        6

        27- Patatosalata – Yunanistan

        7

        28- Mansaf – Ürdün

        8

        26- Cacık Türkiye

         

        9

        25- Ciorbă de Salată cu Afumătura – Romanya

         

        10

        24- Labneh – Ürdün

         

        11

        23- Banitsa – Bulgaristan

         

        12

        22- Dahi Vada – Hindistan

         

        13

        21- Raita – Hindistan

         

        14

        20- Koldskål (Buttermilk soup) – Danimarka

         

        15

        19- Çılbır – Türkiye

         

        16

        18- Gzik – Polonya

         

        17

        17- Portokalopita – Yunanistan (Kıbrıs/Girit etkili)

         

        18

        16- Mast o Khiar – İran

        19

        15- Haydari – Türkiye

        20

        14- Korma – Hindistan

         

        21

        13- Şiş tavuk – Türkiye

         

        22

        12- Burek sa Sirom – Sırbistan

         

        23

        11- Fatteh – Lübnan

         

        24

        10- Kabab Barg – İran

         

        25

        9- Tzatziki – Yunanistan

         

        26

        8- Tandoori – Hindistan

         

        27

        7- Snezhanka Salata – Bulgaristan

         

        28

        6- Yiaourti me Meli – Yunanistan

         

        29

        5- Mantı – Türkiye

         

        30

        4- Chicken Tikka Masala – Birleşik Krallık

         

        31

        3- Tirokafteri – Yunanistan

         

        32

        2- Çökertme Kebabı – Türkiye

         

        33

        1- Shishbarak – Lübnan

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