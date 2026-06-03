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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor | Adana haberleri | Son dakika haberleri

        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!

        Adana'da farklı tarihlerde, ATM'lerden para çekmekte zorlanan yaşlılara yardım bahanesiyle yaklaşan 49 yaşındaki Sinan Eleş, 4 kişinin 37 bin lirasını el çabukluğuyla çaldı. ATM'lerin güvenlik kameralarından tespit edilen Eleş'in, 2025'te davetli gibi gittiği 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı, bir süre önce de tahliye olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Eleş tekrar tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 08:53 Güncelleme:
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        Düğünde çalıyor sokakta çarpıyor... Bu adam uslanmıyor!

        Adana'da olay, 3 Nisan’da saat 14.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi’nde meydana geldi.

        Emekli Erdoğan K. (75), maaşını çekmek için caddedeki ATM’ye gitti. Bu sırada cep telefonuyla konuşma bahanesiyle çevreyi gözetleyen Sinan Eleş (49), Erdoğan K.’ye yaklaşıp yardım teklif etti.

        PARANIN 7 BİN TL'SİNİ CEBİNE ATTI

        Teklifi kabul eden Erdoğan K.’nin söylediği tutarı çeken şüpheli, ATM’den çıkan paranın 7 bin lirasını el çabukluğuyla ayırıp, cebine koydu. Kalan parayı da Erdoğan K.’ye teslim eden şüpheli, daha sonra bölgeden ayrıldı. Olay anı ise ATM’nin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        3 KİŞİNİN DAHA PARASINI ÇALMIŞ

        Evine döndüğünde parasının eksik olduğunu fark eden Erdoğan K., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Şüphelinin kimliğini tespit eden polis, yakın tarihlerde aynı bölgedeki ATM’lerden para çekmek isteyen 3 kişinin daha yaklaşık 30 bin lirasını çaldığını belirledi.

        İKİ AYRI DÜĞÜNDE 100 BİN TL ÇALMIŞ

        Öte yandan şüpheli Sinan Eleş’in, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığını saptadı.

        PİSTE DE ÇIKIP EĞLENMİŞ

        Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden tespit edilerek yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı. Eleş’in, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

        PARA BULUNAMADI

        Bu tespitler üzerine polis ekipleri, Sarıçam ilçesindeki evine yapılan baskında Sinan Eleş’i gözaltına aldı. Evdeki aramada, çalınan para bulunamadı. Emniyete götürülen şüpheli, sorgusunda, “Paraya ihtiyacım vardı, çaldım. İhtiyaçlarımı gidermek için harcadım” dedi.

        YENİDEN TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan Eleş, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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