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        Haberler Ekonomi Sigorta BES kişinin geleciğine yatırım yaptığı sistem

        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem

        Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ, çalışanların gelirlerinin en az yüzde 10'unu gelecek dönemler için tasarruf etmesi gerektiğini belirterek, "Bireysel Emeklilik Sistemi kişinin gelecek dönem için birebir kendine yatırım yaptığı sistemdir" dedi. Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, "Dünyadaki tüm ülkelerde insanların emekli maaşları son aldıkları ücretin altındadır. Eğer son aldığınız ücret seviyesinde bir yaşam standardı olsun istiyorsanız mutlaka kenarda bir birikiminiz olmalı" diye konuştu.

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:06 Güncelleme:
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        BES kişinin geleceğine yatırım yaptığı sistem

        Emeklilik sistemlerini havuza benzeten Marmara Üniversitesi Finansal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Işıl, "Dünyadaki tüm ülkelerde insanların emekli maaşları son aldıkları ücretin altındadır. Eğer son aldığınız ücret seviyesinde bir yaşam standarı olsun istiyorsanız mutlaka kenarda bir birikiminiz olmalı. Havuz problemi gibi düşünürsek, havuzu dolduran çalışanlar havuzdan maaş alan emekliler. Maaş alan sayısı arttıkça, ya muslukları kısmanız veya havuzu daha fazla doldurmanız gerekiyor. Şu anda maaş alan sayısı artıyor, havuzu doldurmak için sizin ek önlem alması gerekiyor" diye konuştu. Işıl, BES fonlarının getirilerinin başta emeklilik şirketlerinin önerilerinin etkisi ile yatırım fonlarının üstünde getiri sağladığını anlattı.

        KARTOPU ETKİSİ İLE BÜYÜYOR

        Türkiye Sigorta Ekonomik Araştırmalar Müdürü Lokman Yücedağ da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin kişinin gelecek dönem için bireber kendine yatırım yaptığı sistem olduğunu belirterek, "Şu anda BES'te dünyadaki en güçlü başlangıç katkı payı devlet tarafından veriliyor. Devlet katkısı da değerleniyor. Bugün yaptığınız yatırım katlanarak, kartopu etkisi ile emeklilik döneminde size katkı sağlıyor. Fon performansı da giderek çeşitleniyor ve gelişiyor" dedi.

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        #BES
        #Bireysel Emeklilik Sistemi
        #emeklilik
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