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        Haberler Ekonomi Enerji Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        Petrol, ABD-İran anlaşmasına yönelik olumsuz sürecin de etkisiyle yükselişini sürdürdü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:14 Güncelleme:
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        Petrol fiyatlarında yükseliş sürüyor

        İran basını, Hürmüz Boğazı yakınında İran'a ait Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti. Haberlerin ardından Kuveyt ordusu, topraklarının füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına uğradığını açıklamıştı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) da İran'ın Hark Adası'na doğru hareket eden bir petrol tankerini füze saldırısıyla hedef aldığını duyurmuştu.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu, ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı'nda karşılıklı saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

        Petrol ise çatışmaların devam etmesi ve artan karamsarlık ile yükseliş trendini sürdürdü.

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        Brent petrolün varil fiyatı 97 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü (WTI) haftanın ilk iki işlem gününde yüzde 7'den fazla yükseldikten sonra 95 dolar civarında işlem gördü.

        Mevcut ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına ve Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının geleceğine ilişkin belirsizlik sürdükçe petrol fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesi bekleniyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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