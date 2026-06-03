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        Haberler Ekonomi Teknoloji Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor! Bir ülke daha kısıtlama getirdi

        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor! Bir ülke daha kısıtlama getirdi

        Polonya hükümeti, ilkokullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirecek yasa tasarısına onay verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 07:35 Güncelleme:
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        Avrupa'da okullarda cep telefonu yasağı büyüyor

        Polonya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugünkü kabine toplantısında, ilkokul öğrencilerinin cep telefonları ile görüntü ve ses kaydı yapabilen diğer elektronik cihazlarını okul binaları ve okul dışındaki eğitim faaliyetleri sırasında kullanamamasını öngören yasa tasarısı kabul edildi.

        Düzenleme, Polonya'nın sekiz yıllık temel eğitim sistemindeki 1 ila 8. sınıf öğrencilerini kapsayan kamu ve özel okullarda uygulanacak. Öğretmen izniyle ders kapsamında yapılan kullanımlar, sağlık veya engellilik nedeniyle verilen özel izinler ile acil durumlar yasağın dışında tutulacak.

        Düzenleme kapsamında, liselere elektronik cihaz kullanımını tamamen yasaklama ya da kullanım koşullarını kendi tüzükleriyle belirleme yetkisi verilecek.

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        Tasarı, telefon kullanımını yasaklamanın yanı sıra okullara öğrencilerin telefonlarını ders süresince bırakacakları özel depolama alanları oluşturma yetkisi de veriyor. Öğrencilerin bu alanlara telefonlarını bırakmaları zorunlu tutulabilecek ancak cihazların içeriğinin incelenmesi yasak olacak.

        Yasa tasarısının 1 Eylül'de yürürlüğe girmesi öngörülürken, okulların iç düzenlemelerini yeni kurallara uyarlamaları için 31 Ekim'e kadar süre tanınacak.

        Hükümet onayının ardından söz konusu tasarı Polonya Parlamentosu'nda görüşülmek üzere parlamentonun alt kanadı Sejm'e gönderilecek.

        Hükümet ayrıca çocukların internetteki pornografik içeriklere erişimini engellemeyi amaçlayan yasa tasarısını da kabul etti. Yeni düzenlemeler, dijital hizmet sağlayıcılarını kullanıcıların yaşını doğrulamak için etkili yöntemler uygulamakla yükümlü kılacak.

        Yeni düzenlemelerin öğrencilerin dikkatini artırması, ruh sağlığını desteklemesi, akran ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

        İlkokullarda telefon yasağı, Polonya hükümetinin reşit olmayanların sosyal medya platformlarına erişimine yönelik daha geniş kısıtlamaları değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bu planlar arasında 15 yaş altı çocukların sosyal medyayı kullanmasının kısıtlanması da yer alıyor.

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        PEK ÇOK AVRUPA ÜLKESİ DE HAREKETE GEÇMİŞTİ

        2025 yılı itibarıyla reşit olmayan okul çağındaki çocukların sosyal medya ve okullarda cep telefonu kullanımına pek çok ülke kısıtlama getirmeye başlamıştı.

        Fransa, Hollanda, Avusturya ve Belçika'da okullarda telefon kullanımı yasaklanırken Almanya'da eğitim eyalet hükümetlerinin sorumluluğunda olduğundan genel bir yasak olmasa da birçok eyalette benzer karar alınmıştı.

        İtalya, Yunanistan, Güney Kore ve Avustralya'da da aynı şekilde okullarda cep telefonu kullanımına kısıtlama getirilmişti.

        Türkiye'de de yönetmelik, okullarda telefona kısıtlamalar getirse de uygulama okuldan okula değişebiliyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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