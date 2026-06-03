İstanbul'da kayıp bir ada olduğunu biliyor muydunuz? Bostancı açıklarında yatan bin yıllık hazine: Sular altındaki Vordonos adaları!

İSTANBUL'UN ONUNCU VE EN GİZEMLİ ADASI

Marmara Denizi'nin mavilikleri arasında sıralanan ve Prens Adaları olarak bilinen dokuz adayı hemen herkes bilir. Ancak bu bilindik manzaranın çok da uzağında olmayan, Bostancı sahilinin sadece birkaç yüz metre açığında unutulmuş bir onuncu ada daha bulunuyor.