Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, 66 yaşında hayatını kaybetti. Usta gazeteci geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Bodrum'da hastaneye kaldırılmıştı.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden gazeteci Reha Muhtar yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci Reha Muhtar (66) bir süre önce kalp yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

REHA MUHTAR KİMDİR?

Türk televizyonculuğunun tanınmış isimlerinden Reha Muhtar, gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı ve yorumcu kimliğiyle medya dünyasında uzun yıllar görev yaptı.

21 Temmuz 1959 tarihinde İstanbul'da doğan Reha Muhtar, aslen Irak Türkmenidir. Babasının akademik görevi nedeniyle çocukluk yıllarını Ankara ve İstanbul arasında geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Koleji'nde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu'nda aldı.

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Gazetecilik kariyerine 1980 yılında başlayan Reha Muhtar, 1981 yılında Milliyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra TRT'ye geçen Muhtar, Yunanistan'ın başkenti Atina'da muhabirlik yaparak adını duyurdu.

1990'lı yıllarda televizyon haberciliğinin öne çıkan isimlerinden biri haline gelen Muhtar, TRT'de yayınlanan "Ateş Hattı" programıyla geniş kitleler tarafından tanındı. Kariyeri boyunca TRT, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi Türkiye'nin önde gelen televizyon kanallarında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ndeki sunum tarzıyla hafızalara kazınan Reha Muhtar, uzun yıllar boyunca televizyon haberciliğinin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Televizyon çalışmalarının yanı sıra Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, gazeteci Selin Çağlayan ile evlilik yaptı. Sanatçı Nilüfer ve oyuncu Deniz Uğur ile yaşadığı ilişkiler magazin basınında geniş yer buldu. Deniz Uğur ile ilişkisinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları var.