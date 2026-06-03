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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Emekli polis memuru oğlunu öldürdü | Adana son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!

        Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, emekli polis memuru 52 yaşındaki Faruk Kayhan, yaşanan tartışma sonucu 23 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı, silahıyla öldürdü. Ölen gencin, tartışma sırasında babasına bıçak ve sopayla saldırdığı öğrenildi. Olay anı ile oğlunun cenazesi başında bekleyen Kayhan'ın görüntüsü kameraya yansıdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 13:56 Güncelleme:
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        Emekli polis oğlunu öldürüp başında bekledi!

        Adana'da alınan bilgiye göre, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde, emekli polis memuru Faruk Kayhan (52) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen oğlu Ahmet Kaan Kayhan (23) arasında para isteme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        BABASINA BIÇAKLA SALDIRDI

        AA ve İHA'daki habere göre tartışmada Ahmet Kaan Kayhan, babasına bıçak ve sopayla saldırmaya çalıştı.

        SİLAHLA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

        Faruk Kayhan'ın tabancasıyla ateş açması sonucu oğlu vurularak olay yerinde yaşamını yitirdi.

        Baba Kayhan, vurduğu oğlunun başında bekledikten sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Gencin cenazesi ise ekiplerin olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        "ORMAN YANGININDA KAYBOLMUŞTU"

        İHA'daki habere göre öte yandan, hayatını kaybeden Ahmet Kaan Kayhan'ın orman işçisi olduğu öğrenildi. Kayhan'ın, geçen yıl 8 Ağustos'ta Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Yangın bölgesinde kaybolan genç işçi için başlatılan arama çalışmalarında ekipler seferber olmuş, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından Kayhan sağ olarak bulunarak hastaneye kaldırılmıştı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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