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        Haberler Dünya "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi" | Dış Haberler

        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"

        iran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Amerikalılarla temas kesilmedi ve Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması gerektiği konusunda mesajlaşma oldu. Ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 23:22 Güncelleme:
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        "Müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile iletişimin kesilmediğini ve Beyrut'a yönelik saldırıların durdurulması gerektiği konusunda mesajlaştıklarını belirterek, müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmediğini aktardı.

        Erakçi, Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

        ABD ile iletişimin kesilmediğini belirten Erakçi, “Amerikalılarla temas kesilmedi ve Beyrut'a yönelik saldırganlığın durdurulması gerektiği konusunda mesajlaşma oldu. Ancak müzakere sürecinde somut bir ilerleme kaydedilmedi.” ifadelerini kullandı.

        Erakçi, müzakere masasına geri dönmenin, İran halkının haklarının güvence altına alınmasına, Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesine ve bölgedeki gerilimlerin durdurulmasına bağlı olduğu değerlendirmesinde bulundu.

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        ABD ile yürütülen ateşkes görüşmeleri sırasında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’ten, tüm cephelerdeki çatışmanın sona ermesiyle ilgili maddeye özellikle "Lübnan" adının eklenmesini istediğini belirten Erakçi, nihayetinde bunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Erakçi, Beyrut'a yapılan saldırı karşısında sessiz kalmayacaklarını tüm ilgili taraflara açıkça belirttiklerini kaydederek, “Eğer İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırganlığı devam ederse, silahlı kuvvetlerimiz İsrail içindeki hedefleri vurmaya tamamen hazırdır.” ifadesini kullandı.

        ABD’nin, İran'ın “bu savaştaki gücünü ve kabiliyetini açıkça” gördüğünü söyleyen Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın “rasyonel bir şekilde” hareket etmesi durumunda “asla savaşa geri dönmeyeceği” değerlendirmesinde bulundu.

        Erakçi, savaş aramadıklarını ancak ülkelerine yönelik herhangi bir saldırıya kararlılıkla karşılık vereceklerini belirterek, şunları aktardı:

        “Uzun süre savaşa devam etmeye tamamen hazırız ve gerekli askeri kapasiteye sahibiz. Askeri durumumuz savaş başlamadan önceki halinden daha iyi.”

        ABD'nin koşulsuz teslimiyet istediğini ancak böyle bir durumun gerçekleşmeyeceğini söyleyen Erakçi, “Savaşın sonu düşmanın elinde değildir ve asla olmayacaktır.” dedi.

        "İRAN, BİR ABD GEMİSİNİ HEDEF ALDI" İDDİASI

        İran medyası, İran ordusunun Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir askeri gemiyi hedef aldığını öne sürerken, ABD söz konusu iddiayı reddetti.

        İran'ın Tesnim Haber Ajansının haberinde, İran ordusunun, "ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları ve Hürmüz Boğazı düzenlemelerini ihlal etmesi" nedeniyle bir ABD gemisini hedef aldığı belirtildi.

        Umman Denizi'nde hedef alınan ABD askeri gemisinin "komuta ve kontrol merkezine" sahip olduğu ve İran'ın karasularına yaklaştığı sırada hedef alındığı aktarıldı.

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İran'ın Umman Denizi'nde ABD askeri gemisini hedef aldığı iddiası reddedildi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

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