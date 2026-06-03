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        Haberler Gündem Politika Son dakika: CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada iş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturmada iş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı

        CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin soruşturma kapsamında iş insanı Turgut Koç ifade verdi. Koç, kurultay sürecinde delegelerle görüştüğünü, bir delegeye 10 bin TL gönderdiğini ve bazı isimlerle adaylık konularının görüşüldüğünü öne sürdü

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 17:06 Güncelleme:
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        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultay Soruşturmasına ilişkin yürüttüğü soruşturma çerçevesinde iş insanı Turgut Koç, dün ifade verdi. Delegelerle birebir temas kurduğunu anlatan Koç, bu süreçte para gönderdiğini, siyasi destek karşılığında adaylık sözleri verildiğini öne sürdü.

        RESMİ GÖREVİ YOKTU

        Herhangi bir resmi görevi olmamasına rağmen kurultay sürecinde aktif rol aldığını söyleyen Koç, Ankara’da bulunduğunu ve parti yöneticilerinin konakladığı otelde kaldığını anlattı.

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        Koç, kurultay sürecinde Özgür Özel’i gayrı resmi şekilde desteklemek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu dile getirirken, parti içi temasların da arka planından bahsetti.

        “HER ŞEYDEN HABERLERİ VARDI”

        Koç’un ifadesindeki en dikkat çeken bölüm ise Edirne bağlantılı görüşmeler oldu. İddiaya göre, dönemin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’ın Özgür Özel’i desteklemesi için girişimde bulunuldu.

        Bu süreçte Ekrem İmamoğlu ile yapılan görüşmede, Gürkan’a ilerleyen seçimlerde yeniden belediye başkan adaylığı sözü verildiği öne sürüldü. Koç, görüşmenin Nadir Ataman’ın telefonu üzerinden yapıldığını ve görüşme sırasında aynı ortamda bulunduklarını iddia etti.

        Kurultay sürecinde verilen bu tür sözlerin siyasi pazarlık boyutuna işaret ettiği iddiasıyla Turgut Koç, resmi bir görevi olmamasına rağmen yürüttüğü temaslardan Özgür Özel ve Veli Bağbaba’nın bilgisi olduğunu ileri sürdü.

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        “10 BİN TL GÖNDERDİM” İDDİASI

        Koç’un beyanlarında yer alan bir diğer detay ise delegelere para gönderildiği iddiası oldu. Etimesgut delegeleriyle tanıştırıldığını anlatan Koç, bu kişilerden birinin kendisinden para talep ettiğini, bunun üzerine kendi hesabından 10 bin TL gönderdiğini söyledi. Bu iki delegenin daha sonra Özgür Özel’e destek verdiğini ifade etti.

        İL BAŞKANLIKLARI VE BELEDİYE ADAYLIKLARI BAĞLANTISI

        Koç, kurultaydan önce bazı delegelerle yapılan görüşmelerde yerel seçimlere yönelik taleplerin gündeme geldiğini de öne sürerek Yalova’dan Mehmet Gürel’in belediye başkan adayı gösterilmesi talebinin iletildiğini, sonraki süreçte bu kişinin aday yapıldığını ve Başkan yapıldığını belirtti. Bu gelişmenin ardından il başkanlığı görevinde de değişiklik yapıldığını vurguladı.

        KRİTİK İSİMLER VE KURULTAY AĞI

        Tugut Koç ifadesinde, bazı isimlerin delegeler üzerinde etkili olduğunu, bazı kişilerin ise adaylık ve destek süreçlerinde aktif rol aldığını öne sürdü.

        Koç, özellikle bazı belediye başkanları, il başkanları ve parti yöneticilerinin süreçte kilit rol oynadığını belirtirken, bu temasların büyük kısmının arka planda yürütüldüğünü iddia etti.

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