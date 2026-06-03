İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na üniversite yöneticilerinin yaptığı şikâyet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan incelemelerde, spor tesislerinde kayıtlı üye sayısının azalmasına rağmen giderlerin hızla yükseldiği ve tesislerin aşırı kalabalık olduğu tespit edildi.

HAVLU SAYISINDAKİ DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, spor tesislerine üyelik işlemleri için üniversite iştiraki olarak kurulan şirket çalışanlarını takibe aldı. Yapılan çalışmalarda, üniversitenin spor tesislerine son aylarda neredeyse yok denecek kadar az üye kaydedildiği, buna rağmen havlu, duş ve benzeri giderlerde büyük artış yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Özellikle tesislerde kullanılan havlu sayısının, kayıtlı üye sayısından çok daha fazla olması soruşturmanın kritik noktalarından biri oldu.

4,4 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Çalışmayı derinleştiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bu kez şirket çalışanlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, şirket çalışanlarının ödeme işlemlerinin yapıldığı internet sitesinde üniversiteye ait IBAN numarasını değiştirerek aidat ödemelerini kendi hesaplarına yönlendirdikleri iddia edildi.

ŞİRKET MÜDÜRLERİ, YÜZME ANTRENÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şirket yöneticileri G.K. ile M.İ.’nin aralarında bulunduğu biri kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında yüzme antrenörleri, spor uzmanları büro memurları ile kısa süre önce dolandırılan üniversitede çalışırken işten çıkarılan ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

YÖNETİCİ SUSMA HAKKINI KULLANDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şirket yöneticisi G.K.’ya bağlı çalışan kişilerinde I BAN bilgilerini kullanarak para topladığını tespit etti. Şirket yöneticisi G.K. poliste susma hakkını kullanırken, diğer şüphelilerin hesaplarına gelen paraları çekerek G.K.’ya teslim ettiklerini, dolandırıcılık olayından haberleri olmadıklarını iddia ettiler. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.