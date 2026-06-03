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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme

        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme

        Schengen vizesi için randevuların bot yazılımlarla kapatılıp satıldığı iddiaları TBMM'ye taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu'nun 7 şirket hakkında inceleme başlattığını, kayıt dışı para ve faturasız işlem iddialarının ise Maliye ve Dışişleri bakanlıklarına iletildiğini ifade etti

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        Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
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        Ticaret Bakanlığı'ndan 7 vize şirketine inceleme

        Son dönemde sıklıkla tartışılan Schengen vizesi başvurularında bot yazılımlarla randevuların kapatılıp ticari amaçla satıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı.

        Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre milletvekillerinin, bot yazılımlar aracılığıyla toplanan randevuların ticari amaçla satıldığı, bu durumun haksız ticari uygulama ve tüketici hakkı ihlali niteliği taşıdığına yönelik yazılı soru önergelerini cevaplayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Reklam Kurulu tarafından yedi farklı şirket hakkında inceleme yapıldığını kaydetti.

        Habere göre Bolat, son 5 yılda vize başvuru aracılığı hizmetleriyle ilgili 143 CİMER ve 10 e-Devlet başvurusu yapıldığını belirtti. Bolat ayrıca "Bu işlemlerde IBAN bilgileri aracılığıyla şahsi hesaba ödeme alınması ve fatura verilmemesi gibi iddiaları içeren başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığına ve ayrıca Dışişleri Bakanlığına da iletilmiştir" dedi.

        Bolat vize başvuru aracılığı hizmeti sunan kurumların sundukları hizmetlerin fiyatlandırılması, iade şartları ve bilgilendirme yükümlülükleri bakımından tüketicinin korunması mevzuatında özel bir düzenleme bulunmadığını hatırlatırken, ilave düzenleyici tedbirler alınıp alınmaması hususunu ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerini de dikkate alarak değerlendirdiklerini söyledi.

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