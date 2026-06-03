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        Haberler Dünya CENTCOM: İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu | Dış Haberler

        CENTCOM: İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerine İHA saldırısı başarısız oldu

        ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık İran'ın Kuveyt'te ve Bahreyn'deki ABD üslerine düzenlediği saldırının ardından CENTCOM'dan açıklama geldi. CENTCOM, İran'ın Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı. Öte yandan, Kuveyt ordusu, İran'ın düzenlediği saldırıda Kuveyt Havalimanı yolcu terminal binasında hasar oluştuğu ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        CENTCOM: İran'ın saldırısı başarısız oldu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a ait insansız hava araçlarının (İHA) Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan saldırısının "başarısız olduğunu" açıkladı.

        CENTCOM'un sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Açıklamada, bu gece Kuveyt'teki ABD güçlerini hedef alan İran'a ait ek bir İHA dalgası saldırısının "başarısız olduğu" ifade edildi.

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        CENTCOM hava savunmasının, birçok İHA'yı başarıyla düşürdüğü belirtilen açıklamada, ABD askerlerinin ve varlığının zarar görmediği kaydedildi.

        KUVEYT: HAVALİMANI BİNASINDA HASAR OLUŞTU

        Kuveyt ordusundan yapılan açıklamada, İran tarafından düzenlendiği belirtilen kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırısında Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nın yolcu terminal binasının zarar gördüğü ve olayda çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

        CENTCOM'dan yapılan başka bir açıklamada ise "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı ve bölgedeki bir ABD hava üssünü füzeler ve İHA'larla vurduğunu iddia ediyor. Yanlış." ifadeleri kullanıldı.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a ait Keşm Adası'na saldırısına karşılık Kuveyt'te ABD güçlerine ev sahipliği yapan askeri üsleri füzelerle vurduğunu açıklamıştı.

        İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca, ABD'nin Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı'nı füze ve İHA'larla vurduğunu duyurmuştu.

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