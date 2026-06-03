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        Haberler Dünya İran yine Trump'ı yalanladı: Mesaj alışverişimiz yok, biz yanıt vermedik | Dış Haberler

        İran yine Trump'ı yalanladı: Mesaj alışverişimiz yok, biz yanıt vermedik

        İran basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının aksine İran'ın son günlerde Lübnan'daki saldırılar nedeniyle ABD ile mesaj alışverişini kesmesi sonrasında Amerikalılara hiçbir yanıt verilmediğini bildirdi.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 16:09 Güncelleme:
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        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik

        İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansının kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İran'ın Lübnan hakkındaki şartları sağlanana kadar ABD ile aracılar üzerinden yapılan mesaj alışverişi askıya alındı.

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        Buna göre, Trump'ın İran'ın ABD'ye yanıt verdiği yönündeki iddiasının "gerçeklikten tamamen farklı" olduğu ifade edilirken İranlı yetkililerin ve "direniş cephesinin" İsrail'in Lübnan'daki saldırılarına karşı sessiz kalmayacaklarını vurguladığı hatırlatıldı.

        Donald Trump bugün İran'ın nükleer silah sahibi olmama konusunda ABD ile anlaştığını ve bu müzakere sürecinin İran lideri Hamaney'in onayıyla yürütüldüğünü belirtmişti.

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        Trump, İran lideri Mücteba Hamaney'i kastederek, "Ayetullah ile oldukça iyi anlaşıyor gibi görünüyoruz. Onunla görüşmek isterim" demişti.

        Kritik konu Lübnan

        İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

        Tesnim Haber Ajansı ise İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

        Haberde ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

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