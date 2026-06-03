Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı | Son dakika haberleri

        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşetin içinden, kordon bağı henüz kesilmemiş yeni doğmuş bir kız bebek çıktı. Hastaneye kaldırılan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 18:54 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir evin kapısına asılan poşette tülbente sarılmış yeni doğmuş bebek bulundu. Bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Umurbey Mahallesi Arif Çıkmazı Sokak'taki bir evin kapısında, 31 Mayıs'ta bir poşet asılı olduğunu ve içinden gelen bebek sesini duyan çevredekiler, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı kontrolde poşet içerisinden tülbente sarılı bir kız bebek çıktı.

        Kordon bağı henüz kesilmemiş olan yeni doğmuş bebek, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan kontrolde, bebeğin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığının tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakırhan, DEM Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararına ilişkin, "Yargıtay derhal toplanarak bu garabete bir son vermeli. Türkiye'de, demokratik ve sivil yaşamın önünü açmalıdır" dedi (AA)

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kurulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enerji arz güvenliği milli güvenlik meselesidir
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Kılıçdaroğlu salı günü grupta konuşacak
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 3 Haziran 2026 haberleri
        Polat'ların koruması öldürüldü
        Polat'ların koruması öldürüldü
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        Yerebatan Sarnıcı Türk vatandaşlarına ücretsiz
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        3 isim Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        YSK, CHP'ye reddin gerekçesini açıkladı
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        İran yine Trump'ı yalanladı: Biz yanıt vermedik
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer silah sahibi olmamayı kabul etti
        Sigorta masraf değil
        Sigorta masraf değil
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Metroda ünlü var!
        Metroda ünlü var!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Dünya Kupası'na en çok oyuncu gönderenler!
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Varsa yoksa Can Uzun! İşte G.Saray'ın teklifi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Reha Muhtar yaşamını yitirdi
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Nilüfer'den Reha Muhtar'a veda
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!