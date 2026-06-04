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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı

        Şanlıurfa Karaköprü'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken pompalı tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 01:20 Güncelleme:
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        Silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı

        Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.

        AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI

        Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, ağır yaralı olan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

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        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
        #Karaköprü
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