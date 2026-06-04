Şanlıurfa'da silahlı kavgayı ayırmaya çalışan anne öldü, oğlu yaralandı
Şanlıurfa Karaköprü'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışırken pompalı tüfekle vurulan anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı. Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı
Giriş: 04 Haziran 2026 - 01:20 Güncelleme:
Karaköprü ilçesi Akpiyar Mahallesi 403. Cadde'de iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda araya girmeye çalışan anne Heriman Altundağ ve oğlu S.A. (15) pompalı tüfekle yaralandı.
AĞIR YARALANAN ANNE KURTARILAMADI
Yaralanan anne ve oğlu, çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre, ağır yaralı olan anne Heriman Altundağ yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ