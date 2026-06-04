Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Keşfet O tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama bedelini anestezi olmadan ameliyat edilen kadınlar ödedi

        O tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama bedelini anestezi olmadan ameliyat edilen kadınlar ödedi

        "Modern jinekolojinin babası" olarak anılan J. Marion Sims, tıp tarihine geliştirdiği cerrahi tekniklerle geçti. Anak bu başarıların arkasında, köleleştirilmiş siyahi kadınlar üzerinde anestezisiz yapılan deneysel ameliyatlar ve bugün hâlâ süren etik tartışmalar yer alıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 08:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TIP TARİHİNİN EN TARTIŞMALI İSİMLERİNDEN BİRİ

        J. Marion Sims uzun yıllar boyunca “modern jinekolojinin babası” olarak anıldı. Ancak bugün onun adı, yalnızca geliştirdiği cerrahi tekniklerle değil, bu başarıların hangi koşullarda elde edildiğine dair etik tartışmalarla da gündeme geliyor.

        1845 ile 1849 yılları arasında Alabama’da çalışan Sims, ağır doğum komplikasyonlarından biri olan vesikovajinal fistülü tedavi etmeye çalışırken deneysel cerrahi operasyonlarını köleleştirilmiş siyahi kadınlar üzerinde gerçekleştirdi. Modern tıp tarihinde bu süreç, bugün en çok tartışılan etik başlıklardan biri olarak kabul ediliyor.

        Fotoğraf: J. Marion Sims. Kaynak: Wikimedia/Kamu malı

        2

        TIBBİ BAŞARININ MERKEZİNDE KÖLELEŞTİRİLMİŞ KADINLAR VARDI

        Tarihsel kayıtlarda en çok öne çıkan isimler Anarcha, Lucy ve Betsey oldu. Ancak kaynaklar, bu üç kadının dışında adı kayda geçmeyen başka köleleştirilmiş kadınların da bu süreçte bulunduğunu belirtiyor.

        Tıp tarihindeki başarı anlatıları uzun yıllar Sims’in ismini öne çıkarırken, bu kadınların yaşadıkları ise çoğu zaman arka planda kaldı. Son yıllarda ise tarihçiler ve tıp kurumları, modern jinekolojinin kökenlerini anlatırken bu kadınların hikâyelerinin de görünür olması gerektiğini vurguluyor.

        Yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        3

        KADINLAR ANESTEZİ OLMADAN AMELİYAT EDİLDİ

        Kaynaklara göre Sims’in Alabama’daki deneysel ameliyatları, köleleştirilmiş siyahi kadınlar üzerinde anestezi kullanılmadan gerçekleştirildi. Yani bu kadınlar, cerrahi operasyonlar sırasında bilinçleri açık şekilde, ağır ve son derece acılı müdahalelere maruz kaldı.

        Tarihsel kayıtlarda özellikle Anarcha’nın, cerrahi yöntem başarıya ulaşmadan önce defalarca ameliyat edildiği yer alıyor. Üstelik bu operasyonlar, tekniğin henüz kesinleşmediği, başarısızlıkların yaşandığı ve yeni yöntemlerin tekrar tekrar denendiği deneysel bir sürecin parçasıydı. Bu nedenle modern etik tartışmalarda Sims’e yöneltilen en sert eleştirilerden biri, tıbbi ilerlemenin köleleştirilmiş siyahi kadınların anestezisiz ve tekrar eden ameliyatları üzerinden inşa edilmiş olması.

        Yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        4

        TARTIŞMANIN MERKEZİNDE “RIZA” SORUSU YER ALIYOR

        Sims’in kendi kayıtlarında kadınların ameliyatı kabul ettiğine dair ifadeler bulunsa da, modern etik değerlendirmeler burada daha temel bir soruya dikkat çekiyor: Kölelik altında yaşayan bir insan gerçekten özgür bir şekilde “hayır” diyebilir miydi?

        Bu nedenle bugün tartışma yalnızca ameliyatların sonucu üzerinden değil, bu kadınların gerçekten özgür bir iradeye sahip olup olmadığı sorusu üzerinden de değerlendiriliyor. Modern etik yorumlarda bu başlık, Sims tartışmasının en önemli kırılma noktalarından biri olarak gösteriliyor.

        Yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        5

        ADI KAYDA GEÇMEYEN KADINLAR DA BU TARİHİN PARÇASI

        Tarihsel kayıtlarda Anarcha, Lucy ve Betsey isimleri öne çıksa da, kaynaklar bu süreçte adı kayda geçmeyen başka köleleştirilmiş kadınların da bulunduğunu belirtiyor.

        Bu nedenle bugün tartışma yalnızca bilinen üç isim üzerinden değil, kayıtlarda görünmeyen kadınlar üzerinden de yürütülüyor. Tıp tarihinin gölgesinde kalan bu kadınların hikâyeleri, modern etik tartışmaların önemli parçalarından biri olarak yeniden gündeme geliyor.

        Yapay zekâ ile oluşturulmuştur

        6

        SIMS’İN HEYKELİ BİLE YILLAR SONRA TARTIŞMA KONUSU OLDU

        J. Marion Sims’in mirası yalnızca akademik tartışmalarla sınırlı kalmadı. Yıllar boyunca New York’taki Central Park’ta bulunan heykeli, Sims’in köleleştirilmiş siyahi kadınlar üzerinde yaptığı deneysel ve anestezisiz ameliyatlar nedeniyle protestoların odağı haline geldi.

        Tartışmaların ardından New York City yönetimi, 2018 yılında heykelin kaldırılmasına karar verdi ve anıt bulunduğu yerden taşındı. Bu süreç, Sims’in adının artık yalnızca tıbbi başarılarla değil, etik tartışmalar ve tarihsel hesaplaşmayla birlikte anıldığının sembollerinden biri olarak yorumlandı.

        Fotoğraf kaynak: AP

        Haber kaynak: NIH / PMC, PubMed, ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologists), Harvard Gazette

        ÖNERİLEN VİDEO

        13 yaşındaki Ela Naz'dan 4 gündür haber alınamıyor

        Adana'da 4 gündür kayıp 13 yaşındaki Ela Naz Suci'yi arama çalışmaları sürerken annesi Gonca Sözbir (48), kızının hayatından endişe ettiğini belirterek yardım çağrısında bulundu. (IHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Varlık Barışı Resmi Gazete'de
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Konkordato ilanı öncesi satış
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        Casusa müebbet ve 35 yıl hapis istendi!
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İşe iadede samimiyet kriteri
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Üretim patlaması yaşandı
        Üretim patlaması yaşandı
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        5 bölge için sağanak uyarısı!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        Efsanelerin son Dünya Kupası!
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        "Aldığımızdan daha iyi bir F.Bahçe bıraktık"
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        Bakırköy'de 50 milyon liralık 4 otomobil küle döndü
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Dünyanın en iyi yoğurtlu yemekleri!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Osimhen'e Premier Lig kancası!
        Kısa sürede yakalandı
        Kısa sürede yakalandı
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Hakan Safi'den Luis Suarez bombası!
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Yüksek gerilim hattı 3 can aldı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Kapıdaki poşetten bir yaşam çıktı
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        Samsun'da kimyasal sızıntı paniği!
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı
        İş insanı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı