O tarihe adını “modern jinekolojinin babası” olarak yazdırdı ama bedelini anestezi olmadan ameliyat edilen kadınlar ödedi

TIP TARİHİNİN EN TARTIŞMALI İSİMLERİNDEN BİRİ

J. Marion Sims uzun yıllar boyunca “modern jinekolojinin babası” olarak anıldı. Ancak bugün onun adı, yalnızca geliştirdiği cerrahi tekniklerle değil, bu başarıların hangi koşullarda elde edildiğine dair etik tartışmalarla da gündeme geliyor.

1845 ile 1849 yılları arasında Alabama’da çalışan Sims, ağır doğum komplikasyonlarından biri olan vesikovajinal fistülü tedavi etmeye çalışırken deneysel cerrahi operasyonlarını köleleştirilmiş siyahi kadınlar üzerinde gerçekleştirdi. Modern tıp tarihinde bu süreç, bugün en çok tartışılan etik başlıklardan biri olarak kabul ediliyor.

Fotoğraf: J. Marion Sims. Kaynak: Wikimedia/Kamu malı