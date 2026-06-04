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        Haberler Dünya WSJ iddia etti:İran ABD askerini hedef almadığı sürece savaş yeniden başlamayacak | Dış Haberler

        WSJ iddia etti:İran ABD askerini hedef almadığı sürece savaş yeniden başlamayacak

        Washington-Tahran hattındaki kırılgan ateşkes süreci ve müzakere görüşmeleri devam ederken, WSJ'nin haberinde İran'ın ABD askerini hedef almadığı sürece ABD Başkanı Trump'ın savaşı yeniden başlatmayı düşünmediği aktarıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:22 Güncelleme:
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        WSJ: ABD askeri hedef alınmadıkça savaş yeniden başlamayacak

        Wall Street Journal'ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, yardımcılarına ABD askerleri öldürülmedikçe İran ile yeniden savaşa girmeyeceğini söyledi.

        ABD-İran hattında ateşkes görüşmeleri sürerken, WSJ'nin haberine göre, İran doğrudan Amerikan askerlerinin ölümünden sorumlu tutulmadığı sürece ABD Başkanı Trump, Tahran'la yeniden bir savaşa girmeyi düşünmediğini yardımcılarına özel olarak iletti.

        Habere göre Trump, gerilimin zaman zaman yükselmesine ve nisan ayında yürürlüğe giren ateşkesin defalarca ihlal edilmesine rağmen bölgeyi yeniden daha geniş çaplı bir çatışmanın içine sürükleme konusunda isteksiz davranıyor.

        "BAZI SALDIRILARI TOLERE EDEBİLİR"

        WSJ haberine göre Trump, üst düzey danışmanlarına, ancak İran'ın eylemlerinin Amerikan askerlerinin hayatını kaybetmesine yol açması halinde ateşkesten vazgeçmeyi değerlendireceğini söyledi.

        Haberde bunun, Trump'ın Orta Doğu'da yeni ve geniş çaplı bir askeri harekat başlatmak yerine, sınırlı çatışmaları ve zaman zaman gerçekleşen saldırıları tolere etmeye hazır olabileceğine işaret ettiği ifade edildi.

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