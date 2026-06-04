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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı! - Son dakika habeleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 5 bölge için sağanak uyarısı!

        Meteoroloji tarafından yapılan son hava tahmin değerlendirmelerine göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. İç bölgeler, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Trakya genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
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        5 bölge için sağanak uyarısı!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, İç Anadolu (Eskişehir hariç), Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Edirne, Kırklareli çevreleri, Tekirdağ’ın kuzey kesimleri, Malatya, Muş ve Van çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 33°

        Ankara

        Güneşli 28°

        İzmir

        Güneşli 32°

        Antalya

        Güneşli 26°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 31°

        Adana

        Parçalı bulutlu 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 30°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklıklarının Karadeniz'in iç kesimlerinde 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ÇANAKKALE °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 32°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA °C, 33°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

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        ANTALYA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Eskişehir haric) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu

        KONYA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU 12°C, 28°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE 17°C, 32°C

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        KASTAMONU 11°C, 28°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK 18°C, 28°C

        Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Malatya, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

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