Türk tiyatrosunun büyük kültürel rönesansı

Pandemiden çıkan insanlık, iyileşmeyi yine insanı insana, insanla ve insanca anlatan sahnede aradı. Son veriler, tiyatronun sadece hayatta kalmakla kalmadığını, aynı zamanda modern tarihindeki en parlak altın çağlarından birini yaşadığını açıkça ortaya koyuyor.

2025'te en çok ilgi gören Devlet Tiyatrosu oyunlarından biri 'Yüzyıllık Destan', 9 ödül kazandı.

Kültür - sanat hayatının en önemli can damarlarından biri olan tiyatro, adeta küllerinden doğarak muazzam bir yükseliş grafiği yakaladı. Karantina günlerinin, boş kalan dijital ekranların arkasına sıkışmış salonların ve perdelerini süresiz indirmek zorunda kalan sahnelerin yarattığı o derin durgunluk, yerini eşine az rastlanır bir seyirci ve üretim patlamasına bıraktı.

Bir diğer büyük ilgi gören Devlet Tiyatroları oyunu olan 'Profesyonel'de başrolleri Bülent Emin Yarar ile Yetkin Dikinciler paylaştı.

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İşte sahne sanatlarındaki büyüleyici dönüşümün ve seyirciyle kurulan o yeni bağın rakamsal portresi…

SON 4 SEZONUN VERİLERİ 2021 – 2022 Sezonu • Seyirci Sayısı… 5.451.627 • Salon Sayısı… 817 • Koltuk Sayısı… 332.141 • Sahnelenen Eser Sayısı… 8.368 2022 – 2023 Sezonu • Seyirci Sayısı… 6.279.512 • Salon Sayısı… 808 • Koltuk Sayısı… 326.713 • Sahnelenen Eser Sayısı… 8.223 2023 – 2024 Sezonu • Seyirci Sayısı… 8.053.186 • Salon Sayısı… 1.025 • Koltuk Sayısı… 431.631 • Sahnelenen Eser Sayısı… 9.744 2024 – 2025 Sezonu • Seyirci Sayısı… 8.183.257 • Salon Sayısı… 1.101 • Koltuk Sayısı… 494.184 • Sahnelenen Eser Sayısı… 10.216

2021 - 2022 ila 2024 - 2025 sezonu arasındaki artışlar, yüzdelik olarak şu şekilde gerçekleşti;

• Seyirci Sayısı… % 50.1

• Salon Sayısı… % 34.7

• Koltuk Sayısı… % 48.7

• Sahnelenen Eser Sayısı… % 22

Özel tiyatroların oyunları arasında yer alan BKM yapımı 'Aydınlıkevler', 2025'te de en çok bilet kesilen sahne eserlerinden biri oldu.

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En çok tiyatro seyircisine sahip Avrupa ülkeleri incelendiğinde, sahne sanatlarına olan ilginin – Fransa hariç – Almanya, İngiltere ve İtalya'da Türkiye ile paralellik gösterdiği görülüyor. Pandemi sonrasına denk gelen 2021 - 2022 döneminden günümüze Fransa'da kesilen bilet sayısı düşüş eğilimindeyken; Almanya, İngiltere ve İtalya'da tiyatro salonları, muazzam bir yükselişe sahne oldu.

AVRUPA SAHNESİNDE NELER OLUYOR? ALMANYA • 2021 - 2022... 12.9 milyon 2024 – 2025 sezonunun resmi verileri henüz açıklanmadı. 2023 – 2024 sezonunda kesilen 25.3 milyon bilet, bu konuda fikir veriyor. İNGİLTERE • 2021 - 2022... 16.4 milyon • 2024 - 2025... 37 milyon FRANSA • 2021 -2022... 11.7 milyon • 2024 - 2025... 11.3 milyon İTALYA • 2021 - 2022... 16.9 milyon • 2024 - 2025... 28.2 milyon

Bütün bu sayısal verilere baktığımızda ortaya şu sonuç çıkıyor; dijitalleşen dünyada sinema ve dijital platformların yükselişine rağmen, canlı performansın ve insan insana temasın yerini hiçbir şeyin tutamayacağı, hem Türkiye hem de Avrupa genelindeki bu rekor istatistiklerle gözler önüne serilmiş oldu. Tiyatroya olan bu ilginin artmasının arkasında hem sosyolojik, hem psikolojik hem de sektörel birkaç temel neden bulunuyor.

BAŞLICA NEDENLERİ ♦ DİJİTAL YORGUNLUK Ekranların sunduğu dijital, kurgulanmış ve filtrelenmiş dünyadan yorulan modern insan, o an orada gerçekleşen, tekrarı olmayan ve kusurlarıyla var olan sahici bir deneyim arıyor. Tiyatro, seyirciye montajsız, canlı ve insan insana bir iletişim vaat ediyor. Salondaki kolektif enerji, dijital platformların sunduğu bireysel tüketim yalnızlığına güçlü bir alternatif oluşturuyor. ♦ GÜÇLÜ METİNLER Sinema ve dijital dizilerin büyük bir kısmı popüler kültürün hızlı tüketim kalıplarına sıkışmışken; tiyatro, insan ruhunun derinliklerine inen, varoluşsal sancıları, toplumsal çelişkileri ve felsefi sorgulamaları merkezine alan yapımlarla öne çıkıyor. Klasik metinlerin modern yorumları ya da çağdaş psikolojik dramalar, izleyicide entelektüel ve duygusal bir tatmin duygusu bırakıyor. ♦ YILDIZ OYUNCULARIN SAHNEYE ÇIKIŞI Televizyon ve sinema dünyasından tanınan, popülaritesi yüksek ana akım oyuncuların ve usta isimlerin canlı performans sergilemek üzere sahnelere dönmesi, geniş kitleleri salonlara çekiyor. Seyirci için hayranı olduğu oyuncuyu birkaç metre mesafeden, canlı performansıyla izlemek bir hayli etkileyici bir deneyime dönüşüyor. Sahne, oyuncular için de bir er meydanı ve prestij alanı olarak yeniden konumlanıyor. ♦ ALTERNATİF SAHNELER Sadece devlet veya şehir tiyatroları değil; bodrum katlarında, eski fabrikalarda veya küçük salonlarda kurulan alternatif sahneler, tiyatroyu statik yapısından çıkardı. Seyircilerle oyuncu arasındaki mesafeyi sıfırlayan bu samimi mekânlar, cesur ve yenilikçi oyun tarzlarıyla özellikle genç kuşağın tiyatroyla bağ kurmasını sağladı. ♦ DENEYİM KÜLTÜRÜ Yeni nesil tüketim alışkanlıklarında nesnelere sahip olmak yerine deneyim biriktirmek ön planda. Bir tiyatro oyununa gitmek, o kültürel etkinliğin bir parçası olmak ve bunu sosyal medyada paylaşmak, bireyler için bir kimlik ve prestij unsuru haline geldi. Dijital görünürlük, oyunların kulaktan kulağa hızla yayılmasını da kolaylaştırıyor.

Sonuç olarak; tiyatro, teknolojinin taklit edemediği tek unsuru; 'Şimdi ve burada' olmanın büyüsünü sunduğu için her dönemden daha değerli ve popüler bir sığınak haline geldi.