Gümüşhane'de yürek yakan olay, önceki gün saat 14.15 sıralarında Torul ilçesi Merkez Mahallesi Değirmen Yanı mevkiinde meydana geldi.

1.5 YIL ÖNCE KATİLİYLE EVLENMİŞ

İHA'daki habere ve iddiaya göre Halis Pekin (27), 1.5 yıl önce evlendiği Arzu Pekin ile henüz bilinmeyen bir nedenle evlerinin önünde bulunan odunluk alanda tartışmaya başladı.

ODUNLA DARP EDEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Halis Pekin eşini odunla darp ederek öldürdü. Olayın ardından kendisine ait kamyonetle bölgeden kaçan şüphelinin aracı, daha sonra Gümüşhane-Trabzon kara yolu kenarında terk edilmiş halde bulundu.

BABASI VE AĞABEYİ FENALIK GEÇİRDİ

Olayın ardından Arzu Pekin için dün Torul ilçesine bağlı Güvemli Köyü'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede baba Kazım Zengin ve erkek kardeşi Emre Zengin'in büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

6 AYLIK BİR ERKEK BEBEĞİ VARMIŞ

6 aylık erkek çocuk annesi olduğu öğrenilen Arzu Pekin'in cenazesi, ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Güvemli Köyü'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

KATİL KOCA ARANIYOR

Öte yandan olayın ardından kaçan Halis Pekin'in yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.