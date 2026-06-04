Nafaka kararı, Cem Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil'i de ilgilendiriyor

Anayasa Mahkemesi (AYM), boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini Genel Kurul gündeminde esastan görüşerek karara bağladı.

Antalya 12. Aile Mahkemesi, 2025'te baktığı bir davada, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde hüküm altına alınan yoksulluk nafakasının "süresiz olması"na ilişkin düzenlemenin iptali için AYM'ye başvurdu. Yüksek Mahkeme, başvuruyu bugün Genel Kurul gündemine aldı. Kararın yürürlüğe girmesi için 9 ay süre tanındı.

Bu karar, ünlü isimlerin eski eşleriyle yaşadığı nafaka tartışmasını da akıllara getirdi. Bu isimlerin başında ise Cem Yılmaz ve Mehmet Ali Erbil geliyor.

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Cem Yılmaz ile Ahu Yağtu, yaklaşık iki yıl süren evliliklerini 2013'te anlaşmalı olarak bitirmişti. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti. Cem Yılmaz, eski eşi oyuncu Ahu Yağtu’ya çocuğu için ödediği nafakayı 70 bin TL’den 10 bin dolara çeviren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına itiraz ederek davayı Yargıtay’a taşımıştı. 2024'te basına yansıyan haberlerde; Bölge Adliye Mahkemesi’nin Türkiye’nin ekonomik koşullarını göze almadan hakkaniyete aykırı şekilde bu kararı verdiğini dilekçesinde belirten Cem Yılmaz’ın avukatı, Cem Yılmaz kadar Ahu Yağtu’nun da çocuğun yaşam idamesini eşit oranda sağlaması gerektiğini belirtmişti. Yargıtay, İstinaf Mahkemesi’nin kurduğu gerekçeleri yerinde bularak kararı onamıştı. Bu kararla birlikte Cem Yılmaz’ın eski eşi Ahu Yağtu’ya aylık 10 bin dolar nafaka ödemesi kesinleşmiş olmuştu.

Ünlü komedyen, eşine boşanırken 500 bin dolar tazminat ödedi. Yılmaz, Ahu Yağtu'ya 3 de gayrimenkul vermişti. Yılmaz ayrıca, iki ayrı yerin kira gelirini de eski eşine tahsis etmişti.

"DÜNYADA ÖRNEĞİ YOKTUR"

6 kez nikâh masasına oturan Mehmet Ali Erbil ise “30 yıldır nafaka ödüyorum. Bunun dünyada bile örneği yoktur. İki eşim boşandıktan sonra bana öyle kontrat yapmışlar ki resmen ters kelepçe” sözleriyle isyan etmişti. Hatta Erbil, geçtiğimiz günlerde, süresiz nafakanın kaldırılacağına dair haberlerin hatırlatılması üzerine, "Hiç yabancı olduğum bir durum değil. En çok nafaka veren isimlerden biri miyim? 30 senedir veriyorum, daha ne vereyim?" diyerek, espri yapmıştı.

ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

Mehmet Ali Erbil, son olarak ise 29 Ağu 2025'te Gülseren Ceylan ile evlendi. Ancak bu evlilik 6 ay sürdü.