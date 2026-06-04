Buzsuz içeceğe zamlı tarife: Bakanlık harekete geçti

Antalya'nın Alanya ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmenin, buzsuz içecek talep eden müşterilerden 20 TL ek ücret almaya başlaması sosyal medyada gündem oldu.

İşletmenin camına astığı duyuruda, buz kullanılmayan içeceklerde daha fazla ürün kullanıldığı gerekçesiyle fiyat farkı uygulanacağı belirtildi. Sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı.

"İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI"

Uygulama kısa sürede tartışma konusu olurken Ticaret Bakanlığı harekete geçti. sosyal medya hesabıdan konuyla ilgili açıklama yapan Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, "Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir" dedi.

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Kaplan'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine;

Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde (dün),

Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş, tespit edilen hususlara ilişkin idari süreç başlatılarak mevzuat çerçevesinde gerekli işlemler tesis edilmiştir.

Tüketicilerimizin haklarının korumak için 81 ilimizde sahadayız."

Vatandaşlarımızdan gelen bildirim ve şikâyetler üzerine;

Antalya ilimizde Alanyum AVM içerisinde faaliyet gösteren işletmede, 02.06.2026 tarihinde (dün), @ticaret Antalya İl Müdürlüğümüz tarafından, İlçe Zabıta ekipleriyle koordineli şekilde gerekli denetimler gerçekleştirilmiş,… https://t.co/4Awy7luaNh — Bekir Kaplan 🇹🇷 (@bekir_kaplan) June 3, 2026

*Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

*Görsel temsili