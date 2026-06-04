Davinson Sanchez'e sürpriz talip: Como!
Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez'e İtalya Serie A ekibi Como talip oldu.
Galatasaray'da tecrübeli stoper Davinson Sanchez için İtalya'dan ciddi bir hamle geldi.
Şampiyonlar Ligi bileti alan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme ekibi Como, 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi renklerine bağlamak için kolları sıvadı.
Sarı-kırmızılı yönetim, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacı için kapıyı açmaya hazır ancak şartları oldukça net.
Galatasaray’ın bu ayrılık için bonservis beklentisi kesin olarak çift haneli rakamlarda seyrediyor ve bu tutarın altına inilmesine kesinlikle sıcak bakılmıyor.
Buna karşın, transferin önündeki en büyük düğüm ve asıl belirleyici nokta Davinson'un maaşı olacak.
Bu dev bütçeli transferde İtalyan kulübünün oyuncunun mevcut maaş yükünü ve kişisel taleplerini nasıl karşılayacağı, sürecin kaderini tayin edecek.