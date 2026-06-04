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        Davinson Sanchez'e sürpriz talip: Como!

        Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Davinson Sanchez'e İtalya Serie A ekibi Como talip oldu.

        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        Galatasaray'da tecrübeli stoper Davinson Sanchez için İtalya'dan ciddi bir hamle geldi.

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        Şampiyonlar Ligi bileti alan ve kadrosunu güçlendirmek isteyen Çizme ekibi Como, 29 yaşındaki Kolombiyalı stoperi renklerine bağlamak için kolları sıvadı.

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        Sarı-kırmızılı yönetim, 3 yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli savunmacı için kapıyı açmaya hazır ancak şartları oldukça net.

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        Galatasaray’ın bu ayrılık için bonservis beklentisi kesin olarak çift haneli rakamlarda seyrediyor ve bu tutarın altına inilmesine kesinlikle sıcak bakılmıyor.

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        Buna karşın, transferin önündeki en büyük düğüm ve asıl belirleyici nokta Davinson'un maaşı olacak.

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        Bu dev bütçeli transferde İtalyan kulübünün oyuncunun mevcut maaş yükünü ve kişisel taleplerini nasıl karşılayacağı, sürecin kaderini tayin edecek.

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        Cimbom’un bu operasyondaki asıl büyük planı ise arka planda saklı. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları, Davinson Sanchez’in Como’ya muhtemel satışı sonrasında Virgil van Dijk’ın kapısını çalacak.

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