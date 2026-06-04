İsrail ve Lübnan ateşkeste uzlaştı: İsrail ateşkese rağmen saldırdı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İsrail ile Lübnan'ın çatışmaları sona erdirmek amacıyla ateşkesi uygulama konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Washington, bu adımın İran'la savaşı sona erdirecek daha kapsamlı bir anlaşmanın önündeki en büyük engellerden birini aşmaya yardımcı olmasını umuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Washington'daki görüşmelerin ardından yayımlanan ortak açıklamaya göre, İsrail-Lübnan ateşkesi; Hizbullah'ın tüm saldırılarını tamamen durdurmasına ve Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri'nin güneyinden çekilmesine bağlı olacak.

İSRAİL ATEŞKESE RAĞMEN SALDIRDI

Ancak ateşkese yönelik ortak taahhüde rağmen İsrail, bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesine birden fazla insansız hava aracı saldırısı düzenledi.

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Resmi diplomatik ilişkilere sahip olmayan iki taraf ayrıca, Lübnan ordusunun "devlet dışı tüm aktörleri dışlayarak" tam kontrol sağlayacağı "pilot bölgeler" oluşturulması konusunda da mutabakata vardı.

Salı günü AFP'ye konuşan bir Hizbullah yetkilisi ise "kısmi bir ateşkesi kabul etmeyeceklerini" söyledi.

Ortak açıklamada İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyinden çekilip çekilmeyeceğine veya bunun ne zaman gerçekleşeceğine dair herhangi bir bilgi yer almadı. İsrail, Lübnan sınırı boyunca en az 608 kilometrekarelik bir alanı kontrol altında tutuyor.

Lübnan'daki çatışmaları durdurması beklenen önceki ateşkesin 17 Nisan'da yürürlüğe girmesi planlanmıştı. Ancak İsrail'in yeniden saldırıları düzenlemesiyle ateşkes ihlal edildi ve taraflar saldırılarını karşılıklı bir şekilde sürdürdü.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

Washington'daki görüşmeler, Hizbullah'ın İran'a destek amacıyla İsrail'e yönelik saldırıları yeniden başlattığı 2 Mart'tan bu yana Lübnanlı ve İsrailli diplomatlar arasında yapılan dördüncü doğrudan temas oldu. Ortak açıklamada, ateşkesin ayrıntılarının netleştirilmesi ve aşamalı şekilde uygulanması için görüşmelerin süreceği belirtildi.

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Lübnan'da ateşkes girişimleri daha önce de birçok kez başarısız olmuştu. 17 Nisan'da ilan edilen ateşkesin ise yalnızca Lübnan'ın başkenti Beyrut'u saldırılardan muaf tuttuğu değerlendirilmişti.

İçerik bakımından son anlaşma, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyinden çekilmeyi kabul ettiği ve Lübnan ordusunun bölgeye konuşlandığı 2024 yılındaki ateşkese benziyor. Ancak Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması sağlanamamış, İsrail de takip eden 15 ay boyunca ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle 10 binden fazla saldırı gerçekleştirmişti.

TRUMP LÜBNAN VE İRAN MÜZAKERELERİNİ AYIRMAK İSTEDİ

Öte yandan ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada Lübnan'daki çatışmaya ilişkin görüşmeler ile İran savaşıyla ilgili müzakereleri birbirinden ayırmak istediğini söyledi. İran bu hafta, İsrail'in Lübnan'daki operasyonlarını protesto etmek amacıyla ABD ile yürütülen barış görüşmelerini askıya alabileceği uyarısında bulunarak müzakerelerin çökebileceği mesajını verdi.