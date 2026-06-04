Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!
Bursa'da tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeğini yiyip dinlenmek için yol kenarında uyuyan Fatma Çol, çalışma yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu
Bursa’da yürek yakan olay, Büyükorhan ilçesi Durhasan köyünde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede meydana geldi.
YOL KENARINDA UYKUYA DALDI
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından su yolları ve arazi yollarında çalışma yürütüldüğü sırada, Fatma Çol öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla tarladaki yol kenarında uykuya daldı.
MANEVRA YAPARKEN FARK ETMEDİ
İddiaya göre, bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi.
YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ
İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.