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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Tarlada uyuyan kadının feci ölümü | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!

        Bursa'da tarlada çalıştıktan sonra öğle yemeğini yiyip dinlenmek için yol kenarında uyuyan Fatma Çol, çalışma yapan iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 13:22 Güncelleme:
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        Tarlada uyuyan kadının feci ölümü!

        Bursa’da yürek yakan olay, Büyükorhan ilçesi Durhasan köyünde, tarım arazilerinin bulunduğu bölgede meydana geldi.

        YOL KENARINDA UYKUYA DALDI

        Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından su yolları ve arazi yollarında çalışma yürütüldüğü sırada, Fatma Çol öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla tarladaki yol kenarında uykuya daldı.

        MANEVRA YAPARKEN FARK ETMEDİ

        İddiaya göre, bölgede görev yapan iş makinesi operatörü, yol üzerindeki su borularına zarar vermemek için manevra yaptığı sırada yerde yatan kadını fark edemedi.

        YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

        İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber, yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

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