CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası Yüksek Disiplin Kurulu toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi
Giriş: 04 Haziran 2026 - 14:31 Güncelleme:
CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) toplandı. YDK, en yaşlı üye Garip Erdoğan öncülüğünde CHP Genel Merkezi'nde toplandı.
AA'da yer alan habere göre açılışını, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 1 saat süren toplantıda, YDK Başkanlığına İzmir Milletvekili Mahir Polat, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ersen Özsoy, YDK Sekreterliğine ise Sezgin Kaya oy çokluğuyla seçildi.
Kılıçdaroğlu, YDK'nin çıkışında, "Haftaya Grup'ta sizi göreceğiz." diyen gazeteciye, "Umarım, hep beraber" yanıtını verdi.
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