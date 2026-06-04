Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler

Gaziantep'te, 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada sanığın savunması dikkat çekti. Sanık, olayın ardından bağ evine giderek yemek yediklerini ve yaşananları arkadaşlarına anlattıklarını ... Daha Fazla Göster Gaziantep'te, 30 Ağustos 2025'te parkta motosikletli kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 18 yaşındaki Mehmet Akdeniz'in ölümüne ilişkin davada sanığın savunması dikkat çekti. Sanık, olayın ardından bağ evine giderek yemek yediklerini ve yaşananları arkadaşlarına anlattıklarını ifade etti. (IHA) Daha Az Göster