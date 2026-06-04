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        Haberler Spor Futbol CIES dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı: Arda ve Kenan listede!

        CIES dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı: Arda ve Kenan listede!

        Uluslararası futbol araştırma merkezi CIES, 2026 Dünya Kupası öncesinde oyuncuların piyasa değerlerine göre hazırladığı dünyanın en pahalı futbolcuları listesini açıkladı. Açıklanan listede milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da yer aldı

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        Giriş: 04 Haziran 2026 - 12:14 Güncelleme:
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        Futbolseverler, ABD, Meksika ve Kanada’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası’nı heyecanla beklerken CIES Futbol Gözlemevi, bonservis değeri en yüksek oyuncular listesi yayınladı.

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        Model; yaş, sözleşme süresi, performans, oynama süresi, kulübün ekonomik gücü, lig seviyesi ve potansiyel gibi birçok faktörü dikkate aldı.

        Listede milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendisine yer buldu. İşte CIES'in hazırladığı dünyanın en değerli 10 futbolcusu...

        3

        1. Lamine Yamal (Barcelona) – 358,1 milyon euro

        4

        2. Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 milyon euro

        5

        3. Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 milyon euro

        6

        4. Michael Olise (Bayern Münih) – 140,5 milyon euro

        7

        5. Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 milyon euro

        8

        6. Desiré Doué (PSG) – 133,2 milyon euro

        9

        7. Kenan Yıldız (Juventus) – 133 milyon euro

        10

        8. Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 milyon euro

        11

        9. Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 milyon euro

        12

        10. Pau Cubarsí (Barcelona) – 124,6 milyon euro

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