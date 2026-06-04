CIES dünyanın en değerli futbolcularını açıkladı: Arda ve Kenan listede!

Model; yaş, sözleşme süresi, performans, oynama süresi, kulübün ekonomik gücü, lig seviyesi ve potansiyel gibi birçok faktörü dikkate aldı.

Listede milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız da kendisine yer buldu. İşte CIES'in hazırladığı dünyanın en değerli 10 futbolcusu...