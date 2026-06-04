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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı

        Sıfır Atık Festivali Atatürk Havalimanı'nda başladı

        Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle Atatürk Havalimanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 14:09 Güncelleme:
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        Sıfır Atık Festivali başladı

        Yoğun katılımın olduğu festival, farkındalık etkinliklerinin yanı sıra eğlenceli anlara da sahne oluyor. Çocuklar ve gençler için geri dönüşüm materyallerinden oyuncak ve sanat eseri üretimine yönelik atölyeler, çevre temalı oyunlar, yarışmalar ve interaktif eğitim programları düzenleniyor.

        Etkinlikler kapsamında kum sanatı ustası Veysel Çelikdemir, ışık, müzik ve kumun büyüleyici uyumunu sahneye taşıdığı gösterisiyle katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.

        Geri dönüşüm ve çevre temizliği temaları eğlenceli karakterlerle sahneye taşınırken, çocuklar da doyasıya eğlendi.

        Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen enstrümanlarıyla sahne alan "Fungistanbul", ailelere ve çocuklara keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında oluşturulan alanlarda çocuklar, fidan dikim etkinliği de yaptı.

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        Bugün, Recycled Orchestra of Cateura da geri dönüştürülmüş atık malzemelerden yapılan enstrümanlarıyla festival sahnesinde performans sergileyecek. Ayrıca, Rafet El Roman ve Mazhar Alanson da sahne alacak.

        Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı veSıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Sıfır Atık Vakfı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen Sıfır Atık Festivali, enerji verimliliğinden döngüsel ekonomiye, teknolojiden sanata uzanan kapsamlı içeriğiyle 7 Haziran'a kadar ziyaretçilerini Atatürk Havalimanı'nda ağırlayacak.

        Festival, "Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm" temasıyla kültürel, sanatsal ve bilimsel etkinlikleri buluşturuyor.

        Festival alanında çocuklardan gençlere, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar her kesime hitap eden farklı uygulamalar yer alıyor.

        Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içeriğe sahip festivalde döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi sistemleri, karbon ve su ayak izi ölçüm alanları ile katılımcılar kendi çevresel etkilerini analiz edebiliyor.

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        Sanal gerçeklik teknolojileriyle hazırlanan özel deneyim alanlarında ise ekosistemlerde yaşanan değişimler ve iklim krizinin etkileri interaktif biçimde gözlemlenebiliyor.

        Sıfır Atık Müze alanında, üretim ve tüketim alışkanlıklarını sorgulayan sunumlar yer alırken, sanatın dönüştürücü gücünden yararlanılarak hazırlanan sergiler, kaynakların sınırlılığına dikkat çekerken ziyaretçileri daha sürdürülebilir bir yaşam anlayışına davet ediyor.

        Festival, çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, kaynakların verimli kullanılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve çevresel sorumluluk bilincinin güçlendirilmesi amacıyla toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

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