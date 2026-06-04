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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Yangın sanılıyordu! Emekli çiftin ölümünde cinayet şüphesi! | Son dakika haberleri

        Yangın sanılıyordu! Emekli çiftin ölümünde cinayet şüphesi!

        Mersin'de evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybettiği düşünülen Durmuş ve Elif Bütüner çiftinin ölümünde cinayet şüphesi ortaya çıktı. Olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı. Cinayet şüphelisinin ise olay gecesi evde olmasına rağmen, "cenazeleri sevmiyorum" diyerek cenaze törenine katılmadığı ileri sürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 10:09 Güncelleme:
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        Yangın sanılıyordu! Emekli çiftin ölümünde cinayet şüphesi!

        Mersin'de 27 ay önce evlerinde çıkan yangında hayatını kaybettiği düşünülen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışması sonrasında cinayet şüphesi ortaya çıktı, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen ve yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İHA'nın haberine göre olay, 1 Mart 2024'te Erdemli ilçesinde Durmuş (54) ve Elif Bütüner (49) çiftinin evinde yaşandı. Evdeki yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını söndürürken evde bulunan Bütüner çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından da çiftin cenazesi Türbe Mezarlığı'na defnedildi. Emekli olduktan sonra yayla olarak bilinen ilçe merkezinden 25 kilometre uzaklıkta yer alan Arslanlı Mahallesi'ndeki evlerine yerleşen Bütüner çiftinin ölümüyle ilgili Mersin ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri titiz bir çalışmaya başladı.

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        BİLİRKİŞİ 'KUNDAKLAMA' DEDİ

        Başsavcılık, maktullerin öldükten sonra yangında cenazelerinin yandığı değerlendirilen Adli Tıp raporunun ardından, alanında uzman bilirkişi heyeti görevlendirdi. Uzman olan bilirkişi de yangının içeriden insan eliyle (kundaklama) şeklinde çıkarıldığına dair rapor vermesi üzerine kimliği belirlenen 46 yaşındaki C.Ö.'nin peşine düşüldü.

        Başsavcılık ve JASAT ekiplerinin titiz çalışması sonucunda şüpheli C.Ö.'nün baz kayıtlarından yangının çıktığı 22.30'a kadar olay yerinde olduğunu, ertesi gün ise Mersin'de kuyumcuların olduğu bölgede bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine geçtiğimiz ay gözaltına alınan ve üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli C.Ö., olay günü 21.30'a kadar 'arkadaşım' dediği Bütüner çiftinin evinde olduğunu kendisinin ayrıldıktan sonra olayın yaşandığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştığı öğrenildi.

        Yangın gecesinde evde olduğunu itiraf eden şüpheli, planlayarak kasten öldürme suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cinayet şüphelisinin ise olay gecesi evde olmasına rağmen, "cenazeleri sevmiyorum" diyerek cenazeye katılmadığını ileri sürdüğü alınan bilgiler arasında yer aldı.

        "EN AĞIR CEZAYI ALACAĞINA İNANIYORUZ"

        Olayda ablası ve eniştesi vefat eden İlhan Günay, süreçle ilgili bilgi verdi. Günay, "27 ay önce Arslanlı Mahallesi'nde evlerinde çıkan veya çıkarılan bir yangın sonucunda kaybettiğimiz kardeşim Elif ve eniştem Durmuş Bütünler'in ölümünün arkasındaki sır perdesi aralanmaya başlamıştır. Bizler ilk günden itibaren iki aile de bu olayın bir kaza olmadığına inandık. Bütün bilgilerimizi kolluk kuvvetleriyle paylaştık. Gerekli görülen kişilerin ifadesine başvuruldu ve tam 27 ay boyunca sabrettik. 27 ayın sonunda, yapılan araştırmalar, incelemeler, takibatların sonucunda bir şahıs yakalanarak tutuklandı cezaevine konuldu. Bu süreçten sonra da Türk adaletine ve yasalarına inancımız sonsuzdur. Başta Erdemli Başsavcımız, dosya savcımız, kolluk kuvvetlerimiz ve JASAT ekiplerimize çok teşekkür ediyoruz." dedi.

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