Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası Türkiye genelinde etkisini göstermeye hazırlanıyor. Uzmanlar, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı uyarısında bulunurken, bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşabileceği belirtiliyor.

"TEMMUZ VE AĞUSTOSTAN İTİBAREN ETKİSİNİ GÖSTERECEK"

Türkiye’de El Nino sıcaklıkların etkisini henüz göstermeye başlamadığını belirten Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, "El Nino ve La Nina, direkt olarak Türkiye'yi etkisi altına almıyor ama dolaylı olarak etkili olmaya çalışıyor. Şu anda El Nino'nun ne kadar etkili olacağı daha tam belli değil; çünkü şu anda nötr durumda. Bu, Temmuz Ağustos ayının sonundan itibaren kendini gösterecek. El Nino bu yaz etkili değil. El Nino kendini hissettirdiği takdirde, Aralık ayından sonra görülme ihtimali olabilir" diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR YÜKSEK OLACAK"

İstanbul'da hava sıcaklıklarının yüksek olacağını belirten Özdemir, "İstanbul genelinde betonlaşma had safhada olduğu için ve burada sera gazlarının yoğunluğundan dolayı İstanbul'da hava sıcaklıkları yüksek olacaktır. 36-38 gibi sıcaklıklara ulaşma imkanı olacaktır; ama deniz kenarlarında bu sıcaklıklar 30-32 derece civarlarında hissedilebilir. İstanbul'da Temmuz-Ağustos aylarında sıcaklıkların en yüksek değerlerine ulaşma ihtimali var. Kuraklık devam ediyor. Yaz boyunca yağışlar azalacaktır; Temmuz-Ağustos olarak kastediyoruz. Sıcak havalar daha fazla olacaktır" dedi.

"EL NİNO SICAKLARI DAHA BAŞLAMADI"

Özdemir , "El Nino sıcakları daha başlamadı. El Nino, hemen hemen sıfıra doğru gidiyor, nötr bir durumda. Pasifik'te bir sıkıntı yok şu anda; ama yapılan çalışmalarda, La Nina'nın zayıflayacağı, El Nino'nun yavaş yavaş kuvvetleneceği belirtiliyor. Bunu nereden anlıyoruz. Pasifik güney salınımının sıcak, deniz suyu sıcaklığının artmasından anlıyoruz. Bu ne zaman belli olur; El Nino'nun artıp artmayacağı veya süper El Nino'nun gelip gelmeyeceği, Temmuz ayının sonu gibi, Ağustos gibi belli olur. En sonunda bizi etkileyecek zamanlar, Aralık-Ocak ayı gibi düşünebiliriz" ifadelerini kullandı.

"EL NİNO VE LA NİNA BİZİ DOLAYLI OLARAK ETKİLİYOR"

Özdemir, "Bizim yurdumuzu etkileyen daha değişik faktörler var. Konvektif hareketler var, Kuzey Atlantik salınımı var jet rüzgarları var. Bunlar Türkiye'yi direkt etkileyen olaylar. El Nino ve La Nina ancak bizi dolaylı olarak etkiliyor. Oradaki sıcaklıkların artması tabii ki yakın olan bölgelerde, Pasifik Okyanusu'ndaki hareketlilik bize direkt olarak değil, farklı bir şekilde etkili olmaya çalışıyor.

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Oradaki sistem şu anda diyelim ki El Nino'ya döndüğü takdirde, bizim hemen etkilenme şansımız yok. Bizi etkileyen, dediğimiz gibi Kuzey Atlantik salınımı, Afrika'dan gelen sıcaklar, Akdeniz'deki su sıcaklıklarının artması veya azalması, Akdeniz bölgesindeki sıcaklığın kuzeye doğru, Akdeniz ve Karadeniz'e doğru çıkması, jet rüzgarları ve Atlantik Okyanusu'ndaki salınımlar. Bunun yanı sıra Azor yüksek basıncı ve İzlanda alçak basıncı bizde etkili oluyor. Türkiye'nin iklimindeki esas faktörler bunlar. El Nino ve La Nina, direkt olarak Türkiye'yi etkisi altına almıyor ama dolaylı olarak etkili olmaya çalışıyor. Şu anda El Nino'nun ne kadar etkili olacağı tam belli değil. Çünkü şuanda nötr durumda. Bu, Temmuz Ağustos ayının sonundan itibaren kendini gösterecek. Su sıcaklığının 2 derecenin üzerinde artması 'Süper El Nino' gibi, ama 1 derecede kalırsa normal olarak bunu söyleyebiliriz. El Nino bu yaz etkili değil. El Nino kendini hissettirdiği takdirde, Aralık ayından sonra görülme ihtimali olabilir. Büyük bir etkisi aslında yok, şu anda nötr durumda. El Nino daha şu anda tam belirsizliğini koruyor. Pasifik'teki deniz suyu sıcaklığının artması gerekiyor. Onun etkisini o zaman göreceğiz. Şu anda daha belirli değil" dedi.

"SICAKLIK REKORLARI KIRILACAKTIR"

Özdemir, 2026 yazında sıcaklık rekorları kırılabileceğini belirterek, "Sıcaklık rekorlarının bu yaz da kırılma ihtimali yüksek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Akdeniz Bölgesi'nde 40 derecenin üzerine çıkma ihtimalleri var. Zaman zaman devamlı bu şekilde olacak diye bir şey yok. Birkaç gün serinleme olur; onun arkasından kuvvetli sıcaklar, Afrika veya Arabistan'dan gelen sıcak hava kütlelerinin etkisiyle bunlar da tuzu biberi olacaktır.

Yüksek basınç, Azor yüksek basıncının etkili olduğu zamanlarda havanın açık olması, yer yüzeyinin ısınması, güneş radyasyonu bunlar hep devreye girecektir. Bu sefer sıcaklıklarda artma meydana gelecektir. En büyük sıkıntımız da ısı adalarının oluşması. Biliyorsunuz sera gazları atmosferde çoğaldıkça, karbondioksit gibi diyelim. Karbondioksit ne yapıyor. Güneş enerjisini absorbe ediyor, tutuyor. O bölgede havanın ısınmasını sağlıyor.

Yer yüzeyi ısınıyor, atmosfer ısınıyor. Afrika üzerinden gelen çöl sıcakları veya Arabistan'dan gelen çöl sıcakları etkili olunca, bunun üzerine Azor yüksek basıncı da geldiğinde maalesef bir fırının içerisinde oluyoruz. Ağustos ayında hava sıcaklıkları artacaktır. Temmuz ve Ağustos'ta sıcaklık rekorları kırılacaktır. Bu da dediğimiz gibi; ısı adalarının oluşması, atmosferdeki sera gazlarından dolayı atmosferin, yer seviyesindeki atmosferin ısınması, Afrika sıcaklarının ve Arabistan'dan gelen çöl sıcaklarının etkili olması, Azor yüksek basıncının etkili olması hava sıcaklıklarını bunaltacak şekilde artıracaktır" ifadelerini kullandı.