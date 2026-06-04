DJ Mahmut Orhan, köyünde konser verdi

'Feel', '6 Days' ve 'Save Me' gibi parçalarıyla dünya çapında milyonlarca dinleyiciye ulaşan, Tomorrowland başta olmak üzere birçok uluslararası festivalde sahne alan Mahmut Orhan, bu kez kariyerinin en özel performanslarından birine imza attı.

Ünlü DJ, ata toprağı olan Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki Kürse köyünde kurduğu sahnede setin başına geçti. Gencinden yaşlısına tüm bölge halkının doyasıya eğlendiği o anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

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Orhan'a, bir süredir birlikte olduğu Rus model Daria Iakubchik de eşlik etti.

"TÜRK KÖYÜNDE BİR RUS KIZI"

Meydandaki konserde sevgilisini yalnız bırakmayan Iakubchik, o anları kendi hesabından "Türk köyünde bir Rus kızı" ifadesiyle paylaştı.

Model, yöresel kıyafetler giydiği andan kareleri de takipçilerinin beğenisine sunarak gönderisine, "Şehirden indik köye" notunu düştü.

Öte yandan ünlü DJ, memleketindeki performans sırasında dinleyicilere kendi elleriyle sarma ikram ettiği anlarla da dikkat çekti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı, küresel ölçekteki başarısına rağmen sanatçının bağlarını koparmamasını takdir eden yorumlarda bulundu. Kürse'de düzenlenen bu özel etkinliğe, çevre mahallelerden de çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Fotoğraflar: İHA, Instagram