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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sivas'ta iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı | Son dakika haberleri

        Sivas'ta iki araç çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 02:50 Güncelleme:
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        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı

        Sivas'ta Özkan Ş'nin (42) kullandığı otomobil, kent merkezine bağlı Çeltek köyü mevkisinde Musa B. (54) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; feci kazada, sürücüler Musa B. ve Özkan Ş. ile yanında bulunan eşi Ayşe Ş. (45) hayatını kaybetti. Çiftin çocukları M.Ş. (12) ve B.Ş. (16) ise yaralandı. Yaralılar, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan Vali Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı İlhami Doğan ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yaralıların sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

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