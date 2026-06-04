Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!

Beşiktaş'ta teknik direktör düğümü çözülüyor... Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası çalışmalarında sona gelen Beşiktaş, İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Italiano ile görüşmelerde sona geldi.

"KISA SÜRE İÇERİSİNDE İMZALAR ATILACAK"

Konuyla ilgili son detayları HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç aktardı. Genç, "Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından siyah-beyazlılar yeni bir yapılanmaya gitmişti. İlk olarak futbol direktörlüğüne Önder Özen gelmişti ve sonrasında teknik direktör arayışları hız kazanmıştı. Son günlerde Bologna'dan ayrılan Vincenzo Italiano, Beşiktaş'ın ileri düzeyde görüşmelerde bulunduğu bir isimdi. Taraflar 2 yıllık sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağladı. Italiano Beşiktaş'tan yıllık 4.5-5 milyon Euro bandında bir maaş alacak. Kısa süre içerisinde ıslak imzaların atılması bekleniyor." dedi.

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🚨 Vincenzo Italiano, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü olmaya yakın!



🎙️ Son gelişmeleri HT Spor muhabiri @ogzhngenc aktardı.



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BOLOGNA'DA 51 YIL SONRA KUPA KAZANDI

48 yaşındaki teknik adam, 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası finalinde Milan'ı yenerek Bologna'ya 51 yıl sonra ilk kupasını kazandırmıştı.

Italiano, 2023 ve 2024 yıllarında ise Fiorentina ile UEFA Konferans Ligi'nde finale yükselmişti.