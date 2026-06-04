Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı!

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran'daki seçim öncesi transferde bir bombayı daha patlattı...

"MERİH DEMİRAL'LA ANLAŞTIM"

Daha önce Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez ile anlaştığını duyuran Safi, seçilmesi halinde milli stoper Merih Demiral ile de anlaştığını ve kulübüyle masaya oturacağını açıkladı.

Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini belirten Hakan Safi, "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." ifadelerini kullandı.

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"PORTO BAŞKANI 'BUNU NASIL BAŞARDIN?' DEDİ"

Hakan Safi, "Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi" diye konuştu. Hakan Safi, açıklamalarını, "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" sözleriyle tamamladı.

Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 590 dakika sahada kaldı.

Al Ahli ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...