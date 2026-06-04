Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Fenerbahçe Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı!

        Hakan Safi, Merih Demiral ile anlaştığını açıkladı!

        Fenerbahçe'de başkanlık seçimine az bir süre kala sarı-lacivertlilerde başkan adayı Hakan Safi, milli stoper Merih Demiral ile anlaşma sağladığını açıkladı. Safi, başkan seçilmesi halinde oyuncunun kulübü Al Ahli ile masaya oturacak...

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 21:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, 7 Haziran'daki seçim öncesi transferde bir bombayı daha patlattı...

        "MERİH DEMİRAL'LA ANLAŞTIM"

        Daha önce Sporting Lizbon'un golcüsü Luis Suarez ile anlaştığını duyuran Safi, seçilmesi halinde milli stoper Merih Demiral ile de anlaştığını ve kulübüyle masaya oturacağını açıkladı.

        Merih Demiral'ın projelerine destek verdiğini belirten Hakan Safi, "Hoş geldin Merih Demiral. Cesur adam, yürekli adam. Yapacaklarımı anlattığım zaman 'Büyük başkanım, senin için her yere gelirim' dedi. Kendisinin şampiyonluk yarışında kaptanlık ve büyük karakter koyacağına eminim." ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "PORTO BAŞKANI 'BUNU NASIL BAŞARDIN?' DEDİ"

        Hakan Safi, "Başkan seçilirsem Luis Suarez gelecek sezon Fenerbahçe forması giyecek. Porto Başkanı Andre Villas-Boas beni arayarak, 'Büyük bir iş başardın. Ben de onu transfer etmek istiyordum. Bunu nasıl başardın?' dedi" diye konuştu. Hakan Safi, açıklamalarını, "Bitti zannetmeyin, daha yeni başlıyoruz. Çok daha fazla sürprizimiz olacak" sözleriyle tamamladı.

        Geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Merih Demiral, 2 gol - 1 asistlik katkı sağladı ve 2 bin 590 dakika sahada kaldı.

        Al Ahli ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro...

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Bahçeli'den CHP uyarısı: Olaylar sokağa taşmamalı

        MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP'de yaşanan süreçle ilgili olarak Türkgün Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden siyasi kültürümüze ve demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlediğini söyledi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nijer liderinden ortak basın toplantısı
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        CHP'lilerin dosyası Ankara'da
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Hakan Safi Merih Demiral'ı açıkladı!
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu toplandı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Şarj istasyonu işgaline yaptırım uyarısı
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 4 Haziran 2026 haberleri
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Muhittin Böcek'ten yeni ifade
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Ankara’nın 'en zor' konuklarından biri Trump
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        Ailesiyle pikniğe gitti... Daha 15 yaşındaydı... Yatağından ölü kene çıktı!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        İstanbul'un zirvede yer aldığı çarpıcı liste!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!
        Galatasaray'dan Leao'ya kanca!