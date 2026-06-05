Bizans'tan Osmanlı'ya uzanan tarih: Silivrikapı'dan Topkapı'ya İstanbul surlarının adları nereden geliyor?

ALTINKAPI (PORTA AUREA)

Yedikule Hisarı içinde yer alan bu anıtsal kapı, Bizans İmparatorluğu döneminde sadece zaferle dönen imparatorların şehre giriş yaptığı en ihtişamlı noktadır. Devletin gücünü simgeleyen bu yapı, protokole tabi özel askeri törenlerde kullanılırdı.