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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den 6 bölgede sağanak yağmur uyarısı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den 6 bölgede sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye geneline yönelik güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Son verilere göre, ülkenin çok büyük bir bölümünde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim olurken, birçok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:38 Güncelleme:
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        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç), Ege (Muğla hariç), Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz (Zonguldak ve Bartın hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 30°

        Ankara

        Sağanak Yağış 28°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 29°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 25°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Sağanak Yağış 27°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 33°

        Gaziantep

        Güneşli 31°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 22°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (İstanbul hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANAKKALE °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DENİZLİ °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BURDUR °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        YOZGAT °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölge genelinin (Zonguldak ve Bartın hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 32°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 28°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ARTVİN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        SAMSUN °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        KARS °C, 22°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        VAN °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 34°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        MARDİN °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        SİİRT °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 35°C

        Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu

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