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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran olay! Son dakika haberi: Kavgayı ayıran annesini öldürdü | Urfa haberleri | Son dakika haberleri

        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!

        Şanlıurfa'da, lise öğrencisi oğlu 15 yaşındaki S.A. ile arkadaşı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan 43 yaşındaki Heriman Altundağ, oğlunun ateşlediği tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı. Altundağ, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan S.A. ise tedaviye alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 07:58 Güncelleme:
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        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!

        Şanlıurfa'da olay, Haliliye ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. 12'nci sınıf öğrencileri S.A. (15) ile S.E., okul çıkışında tartıştı. Akşam saatlerinde cep telefonu üzerinden haberleşip buluşan taraflar arasında yine tartışma çıktı.

        KAVGAYI AYIRMAK İSTEMİŞTİ

        DHA'daki habere göre çocukların ailelerinin de dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgayı ayırmaya çalışan Heriman Altundağ (43), oğlu S.A.'nın ateşlediği pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu yaralandı.

        ANNE İLE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Heriman Altundağ ile yaralanan oğlu S.A., çevredekiler tarafından özel araçlarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        ANNE HAYATINI KAYBETTİ

        Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Heriman Altundağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Yaralı oğlu S.A.’nın tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

        OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

        Heriman Altundağ'ın yaşamını yitirdiği oğlunun da yaralandığı kavganın cep telefonu kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; yaşanan panik ve silah sesleri duyulduğu görüldü.

        Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ekipler, kavgaya karıştıkları tespit edilen Hikmet A. Fuat E. ve oğlu S.E.'yi gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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