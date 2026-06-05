Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

|Madde
|Aylık değişim (%)
|Yıllık değişim (%)
|Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı
|15.65
|51.92
|Erkek ve erkek çocuk giysileri
|14.88
|18.91
|Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı
|14.29
|18.47
|Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.)
|13.97
|34.94
|Kadın ve kız çocuk giysileri
|13.05
|10.10
|Yağlar
|9.53
|41.26
|Tuz, çeşniler ve soslar
|8.66
|37.14
|Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze
|8.64
|1.94
|Üzümsü meyveler, taze
|8.07
|10.69
|Yoğurt ve benzeri ürünler
|7.99
|42.49
|Kurutulmuş ve dehidre meyveler
|7.96
|44.07
|Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları
|7.54
|36.91
|Yumrulu sebzeler
|6.70
|0.94
|Diğer sütler ve krema
|6.67
|
|Turunçgiller, taze
|6.66
|10.54
|Yağı alınmış süt
|6.41
|48.36
|Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları
|5.74
|14.70
|Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması
|5.53
|22.43
|Çiğ ve tam yağlı süt
|5.42
|49.35
|Yumurtalar
|5.29
|0.39
|Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş
|5.21
|39.31
|Süt bazlı tatlı ve içecekler
|4.92
|47.38
|Diğer meyveler, taze
|4.75
|-18.85
|Bebek giysileri (0-2 yaş)
|4.63
|-5.44
|Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler
|4.60
|19.16
|Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri
|4.58
|22.44
|Otobüs ile yolcu taşımacılığı
|4.56
|48.78
|Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri
|4.52
|102.43
|Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar
|4.36
|55.92
|Maden suları ve kaynak suları
|4.36
|39.66
|Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları
|4.23
|44.20
|Nakliye ve depolama hizmetleri
|4.23
|32.73
|Paket turlar ve tatiller
|4.06
|24.53
|Bebek ve çocuk ayakkabıları
|3.92
|13.93
|Konutun bakım ve onarımı için malzemeler
|3.69
|37.35
|Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler
|3.69
|18.05
|Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar
|3.67
|42.20
|Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri
|3.51
|17.30
|Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri
|3.48
|21.56
|Ev mobilyaları
|3.36
|18.82
|Giyim eşyalarının temizlenmesi
|3.31
|44.17
|Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı
|3.13
|54.30
|Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri
|3.01
|46.28
|Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması
|3.01
|46.10
|Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
|2.99
|40.04
|Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal
|2.98
|39.07
|Peynir
|2.83
|36.30
|Benzin
|2.71
|39.53
|Ekmek ve unlu mamuller
|2.70
|35.47
|Döşemelik kumaşlar ve perdeler
|2.67
|25.63
|Eğitsel kitaplar ve ders kitapları
|2.62
|19.31
|Lastikler
|2.58
|23.69
|Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.)
|2.55
|39.67
|Kişisel ulaşım araçlarının parçaları
|2.45
|25.03
|Elektrikli büyük mutfak eşyaları
|2.42
|23.56
|Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı
|2.32
|44.84
|İnternet erişim hizmetleri
|2.16
|42.36
|Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira
|2.15
|49.77
|Konut sigortası
|2.04
|31.28
|Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler
|2.02
|21.74
|Diğer hanehalkı hizmetleri
|1.98
|46.07
|Bebek mamaları
|1.96
|20.73
|Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması
|1.87
|32.00
|Kırtasiye ve çizim malzemeleri
|1.85
|14.15
|Kuru baklagiller
|1.82
|26.35
|Diğer ev tekstilleri
|1.82
|
|Diğer kültürel hizmetler
|1.73
|19.73
|TÜFE
|1.71
|32.61
|Su (şebeke suyu)
|1.69
|33.02
|Meyve ve sebze suları
|1.64
|32.61
|Kuaförlük hizmetleri
|1.62
|40.20
|Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler
|1.61
|33.55
|Kadın ayakkabıları
|1.59
|8.13
|Mobil iletişim hizmetleri
|1.57
|41.40
|Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar
|1.51
|13.15
|Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması
|1.49
|30.73
|Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler
|1.48
|32.57
|Meşrubatlar
|1.45
|42.91
|Ev temizlik ve bakım ürünleri
|1.42
|23.54
|Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı
|1.40
|42.33
|Mefruşat, halılar ve kilimler
|1.38
|30.19
|Tahıl unları
|1.38
|27.77
|Kişisel bakım hizmetleri
|1.37
|35.07
|İlkokul eğitimi (temel eğitim)
|1.34
|51.47
|Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler
|1.33
|30.88
|Elektrik
|1.31
|17.86
|Tahıllar
|1.30
|20.62
|Özel taşımacılık sigortası
|1.30
|15.84
|Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar
|1.26
|8.10
|Diğer kitaplar
|1.25
|36.85
|Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise)
|1.21
|47.76
|Görmeye yardımcı ürünler
|1.21
|32.45
|Bisikletler
|1.19
|23.01
|Mutfak gereçleri ve eşyaları
|1.15
|16.04
|Şarap, üzümden
|1.13
|22.96
|Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu
|1.13
|22.09
|Okul öncesi eğitim
|1.11
|
|Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri
|1.04
|
|Bitkisel sıvı yağlar
|1.03
|32.94
|Sağlık sigortası
|1.03
|0.98
|Spor faaliyetlerine katılım
|0.99
|38.33
|Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.)
|0.98
|21.24
|Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı
|0.96
|60.10
|Yakacak odun, peletler ve briketler dahil
|0.96
|32.68
|Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri
|0.92
|35.21
|Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz
|0.91
|37.52
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri
|0.88
|30.83
|Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş)
|0.79
|29.23
|Okul servisleri
|0.74
|39.96
|Kömür, kömür briketi ve turba
|0.74
|19.82
|Birinci el motorlu taşıtlar
|0.70
|14.61
|Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze
|0.69
|39.92
|Motosikletler
|0.69
|10.55
|Erkek ayakkabıları
|0.68
|10.01
|Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri
|0.67
|29.94
|Okul üniformaları
|0.66
|
|Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler
|0.62
|36.09
|Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler
|0.51
|39.17
|Eğlence ve dinlence hizmetleri
|0.51
|
|Çocuk bakım hizmetleri
|0.48
|32.50
|Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler
|0.47
|16.00
|Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları
|0.47
|6.94
|Diğer giyim eşyaları
|0.46
|15.38
|Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri
|0.45
|9.79
|Biralar
|0.44
|32.95
|Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.)
|0.39
|18.79
|Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler
|0.37
|41.57
|Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler
|0.27
|32.99
|Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları
|0.26
|14.51
|Masa ve banyo tekstili
|0.24
|14.63
|Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri
|0.23
|20.95
|Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri
|0.22
|38.68
|Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler
|0.18
|24.58
|Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler
|0.12
|20.53
|İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri
|0.09
|40.21
|Şeker
|0.09
|8.01
|Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları
|0.05
|7.21
|Sigara
|0.02
|30.35
|Yükseköğretim eğitimi
|0.00
|64.58
|Dini hizmetler
|0.00
|32.47
|Havale ücretleri
|0.00
|30.87
|Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri
|0.00
|29.83
|Geçiş ücretleri
|0.00
|25.30
|Tren ile yolcu taşımacılığı
|0.00
|19.17
|Şans oyunları
|0.00
|15.74
|Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.)
|0.00
|
|Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler
|0.00
|
|Tüpgaz (ev tüpü)
|-0.02
|42.15
|Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar
|-0.11
|10.13
|Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler
|-0.16
|11.80
|Margarin
|-0.30
|37.88
|Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.)
|-0.32
|27.07
|Mücevherat ve kol saatleri
|-0.46
|47.76
|Spor ekipmanları
|-0.52
|5.78
|Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri
|-0.55
|40.77
|Isıtıcılar, klimalar
|-0.62
|12.77
|İçkiler ve likörler
|-1.00
|19.68
|Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları
|-1.06
|11.19
|Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar
|-1.36
|12.60
|Mobil telefon ve ekipmanları
|-1.40
|2.75
|Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler
|-1.53
|14.69
|Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler
|-1.58
|27.39
|Kahve
|-1.67
|27.98
|İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler
|-1.72
|27.51
|Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş
|-1.81
|37.85
|Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler
|-2.16
|9.48
|Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar
|-2.28
|31.53
|Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe)
|-2.65
|29.39
|Kahvaltılık tahıl ürünleri
|-2.96
|31.92
|Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri
|-3.14
|31.38
|Diğer küçük ev aletleri
|-3.78
|29.62
|Motorin (Mazot)
|-7.70
|50.37
|Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş
|-15.54
|49.32
|Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş
|-19.97
|65.31
|Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.)
|-22.21
|121.75