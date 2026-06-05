Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

TÜİK nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre mayısta enflasyon yıllık yüzde 32.61, aylık olarak ise yüzde 1.71 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 32.24 olarak hesaplandı.

Mayıs verisiyle beraber TÜFE'deki 5 aylık artış yüzde 16.61'e ulaştı.

Mayıs ayında böylece yıllık enflasyonda son 7 ayın en yüksek rakamı görüldü.

TÜİK verilerine göre mayısta en yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 34.86 artış, ulaştırmada yüzde 34.29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45.59 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8.60, ulaştırmada 5.63 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6.07 yüzde puan oldu.

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GIDA FİYATLARINDA GERİLEME

Söz konusu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.48 azalış, ulaştırmada yüzde 2.03 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2.28 artış gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde -0.12, ulaştırmada 0.35 ve konutta 0.27 yüzde puan oldu.

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Mayıs ayında fiyatı en çok yükselen kalem yüzde 15.65 ile 'Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı' oldu. Bunu yüzde 14.88'lik artış ile 'erkek ve erkek çocuk giysileri ' takip etti.

Madde Aylık değişim (%) Yıllık değişim (%) Hava yolu ile yurt içi yolcu taşımacılığı 15.65 51.92 Erkek ve erkek çocuk giysileri 14.88 18.91 Hava yolu ile yurt dışı yolcu taşımacılığı 14.29 18.47 Diğer sebzeler, taze veya soğutulmuş (soğan, sarımsak, havuç, mantar, zeytin vb.) 13.97 34.94 Kadın ve kız çocuk giysileri 13.05 10.10 Yağlar 9.53 41.26 Tuz, çeşniler ve soslar 8.66 37.14 Hurma, incir ve tropikal meyveler, taze 8.64 1.94 Üzümsü meyveler, taze 8.07 10.69 Yoğurt ve benzeri ürünler 7.99 42.49 Kurutulmuş ve dehidre meyveler 7.96 44.07 Kişisel ulaşım araçlarının aksesuarları 7.54 36.91 Yumrulu sebzeler 6.70 0.94 Diğer sütler ve krema 6.67 Turunçgiller, taze 6.66 10.54 Yağı alınmış süt 6.41 48.36 Diğer bilgi ve iletişim ekipmanları 5.74 14.70 Kişisel ulaşım araçlarının sürücüsüz olarak kiralanması 5.53 22.43 Çiğ ve tam yağlı süt 5.42 49.35 Yumurtalar 5.29 0.39 Et, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş 5.21 39.31 Süt bazlı tatlı ve içecekler 4.92 47.38 Diğer meyveler, taze 4.75 -18.85 Bebek giysileri (0-2 yaş) 4.63 -5.44 Başka yerde sınıflandırılmamış tatlılar ve diğer şekerlemeler 4.60 19.16 Makarna, erişte, kuskus ve benzeri makarna ürünleri 4.58 22.44 Otobüs ile yolcu taşımacılığı 4.56 48.78 Doğalgaz ve ilgili abonelik ücretleri 4.52 102.43 Tereyağı ve sütten elde edilen diğer yağlar 4.36 55.92 Maden suları ve kaynak suları 4.36 39.66 Video oyunu bilgisayarları, oyun konsolları, oyun uygulamaları ve yazılımları 4.23 44.20 Nakliye ve depolama hizmetleri 4.23 32.73 Paket turlar ve tatiller 4.06 24.53 Bebek ve çocuk ayakkabıları 3.92 13.93 Konutun bakım ve onarımı için malzemeler 3.69 37.35 Hareket ve günlük yaşam için yardımcı ürünler 3.69 18.05 Baharatlar, yemeklerde kullanılan otlar ve tohumlar 3.67 42.20 Otel, motel, pansiyon ve benzeri yerlerdeki konaklama hizmetleri 3.51 17.30 Çamaşır makineleri ve kurutma makineleri 3.48 21.56 Ev mobilyaları 3.36 18.82 Giyim eşyalarının temizlenmesi 3.31 44.17 Taksi ve sürücüsü ile birlikte kiralanmış taşıtlarla yolcu taşımacılığı 3.13 54.30 Konutun bakım, onarım ve güvenlik hizmetleri 3.01 46.28 Giyim eşyalarının onarımı, tadilatı, dikimi ve kiralanması 3.01 46.10 Balıklar, canlı, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş 2.99 40.04 Reçel, meyve jöleleri, marmelat, meyve püreleri ve ezmeleri, bal 2.98 39.07 Peynir 2.83 36.30 Benzin 2.71 39.53 Ekmek ve unlu mamuller 2.70 35.47 Döşemelik kumaşlar ve perdeler 2.67 25.63 Eğitsel kitaplar ve ders kitapları 2.62 19.31 Lastikler 2.58 23.69 Konserve edilmiş veya işlenmiş sebze içerikli ürünler (salça, turşu, zeytin vb.) 2.55 39.67 Kişisel ulaşım araçlarının parçaları 2.45 25.03 Elektrikli büyük mutfak eşyaları 2.42 23.56 Metro ve tramvay ile yolcu taşımacılığı 2.32 44.84 İnternet erişim hizmetleri 2.16 42.36 Kiracılar tarafından ödenen gerçek kira 2.15 49.77 Konut sigortası 2.04 31.28 Sinema, tiyatro ve konser salonlarında verilen hizmetler 2.02 21.74 Diğer hanehalkı hizmetleri 1.98 46.07 Bebek mamaları 1.96 20.73 Ev aletlerinin onarımı, kurulumu ve kiralanması 1.87 32.00 Kırtasiye ve çizim malzemeleri 1.85 14.15 Kuru baklagiller 1.82 26.35 Diğer ev tekstilleri 1.82 Diğer kültürel hizmetler 1.73 19.73 TÜFE 1.71 32.61 Su (şebeke suyu) 1.69 33.02 Meyve ve sebze suları 1.64 32.61 Kuaförlük hizmetleri 1.62 40.20 Kesilmiş hayvanların et, sakatat ve diğer parçalarından yemeye hazır hale getirilmiş ürünler 1.61 33.55 Kadın ayakkabıları 1.59 8.13 Mobil iletişim hizmetleri 1.57 41.40 Cam, kristal, seramik, porselen ve çin porseleni eşyalar 1.51 13.15 Bilgi ve iletişim ekipmanlarının onarımı ve kiralanması 1.49 30.73 Lokantalar, kafeler ve benzerleri, tam sunum hizmeti verenler 1.48 32.57 Meşrubatlar 1.45 42.91 Ev temizlik ve bakım ürünleri 1.42 23.54 Kişisel ulaşım araçlarının bakım ve onarımı 1.40 42.33 Mefruşat, halılar ve kilimler 1.38 30.19 Tahıl unları 1.38 27.77 Kişisel bakım hizmetleri 1.37 35.07 İlkokul eğitimi (temel eğitim) 1.34 51.47 Çay ve demlenerek hazırlanan diğer bitkisel ürünler 1.33 30.88 Elektrik 1.31 17.86 Tahıllar 1.30 20.62 Özel taşımacılık sigortası 1.30 15.84 Başka yerde sınıflandırılmamış seyahat eşyaları, bebekler için malzemeler ve diğer kişisel eşyalar 1.26 8.10 Diğer kitaplar 1.25 36.85 Ortaöğretim eğitimi (ortaokul ve lise) 1.21 47.76 Görmeye yardımcı ürünler 1.21 32.45 Bisikletler 1.19 23.01 Mutfak gereçleri ve eşyaları 1.15 16.04 Şarap, üzümden 1.13 22.96 Sert kabuklu meyve püresi, meyve ezmesi ve macunu 1.13 22.09 Okul öncesi eğitim 1.11 Üniversitelerin, okulların ve kreşlerin kafeteryaları ve kantinleri 1.04 Bitkisel sıvı yağlar 1.03 32.94 Sağlık sigortası 1.03 0.98 Spor faaliyetlerine katılım 0.99 38.33 Çeşitli hırdavat malzemeleri ve aksesuarlar (pil, ampul vb.) 0.98 21.24 Deniz ve iç sularda yolcu taşımacılığı 0.96 60.10 Yakacak odun, peletler ve briketler dahil 0.96 32.68 Tanısal görüntüleme hizmetleri ve medikal (tıbbi) laboratuvar hizmetleri 0.92 35.21 Sert kabuklu meyveler, kabuklu veya kabuksuz 0.91 37.52 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer gıda ürünleri 0.88 30.83 Kesilmiş hayvanların sakatat ve diğer parçaları (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş veya tütsülenmiş) 0.79 29.23 Okul servisleri 0.74 39.96 Kömür, kömür briketi ve turba 0.74 19.82 Birinci el motorlu taşıtlar 0.70 14.61 Sert çekirdekli ve yumuşak çekirdekli meyveler, taze 0.69 39.92 Motosikletler 0.69 10.55 Erkek ayakkabıları 0.68 10.01 Konserve edilmiş veya işlenmiş balık ürünleri 0.67 29.94 Okul üniformaları 0.66 Veterinerlik ve ev hayvanları için diğer hizmetler 0.62 36.09 Lokantalar, kafeler ve benzerleri, sınırlı sunum hizmeti verenler 0.51 39.17 Eğlence ve dinlence hizmetleri 0.51 Çocuk bakım hizmetleri 0.48 32.50 Kişisel bakıma yönelik diğer aletler, malzemeler ve ürünler 0.47 16.00 Diğer bilgi ve iletişim aksesuarları 0.47 6.94 Diğer giyim eşyaları 0.46 15.38 Bilgisayar çevre birimleri ve sarf malzemeleri 0.45 9.79 Biralar 0.44 32.95 Temizlik ekipmanları (elektrik süpürgesi vb.) 0.39 18.79 Ayaktan tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 0.37 41.57 Yatarak tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler 0.27 32.99 Diğer dayanıklı olmayan ev eşyaları 0.26 14.51 Masa ve banyo tekstili 0.24 14.63 Diğer ayaktan ağız ve diş tedavi hizmetleri 0.23 20.95 Yatılı okullar, üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarındaki konaklama hizmetleri 0.22 38.68 Sürücü kursları, araç muayene, emisyon ölçüm ücreti vb. hizmetler 0.18 24.58 Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmetler 0.12 20.53 İlaçlar, aşılar ve diğer eczacılık ürünleri 0.09 40.21 Şeker 0.09 8.01 Çatal bıçak takımları ve gümüş çatal bıçak takımları 0.05 7.21 Sigara 0.02 30.35 Yükseköğretim eğitimi 0.00 64.58 Dini hizmetler 0.00 32.47 Havale ücretleri 0.00 30.87 Kurye ve paket/koli dağıtım hizmetleri 0.00 29.83 Geçiş ücretleri 0.00 25.30 Tren ile yolcu taşımacılığı 0.00 19.17 Şans oyunları 0.00 15.74 Malların dağıtım ücretleri (kurye, paket servis vb.) 0.00 Mevduat kabul eden kuruluşlara yapılan doğrudan ödemeler 0.00 Tüpgaz (ev tüpü) -0.02 42.15 Yatak takımları ve yatak olarak kullanılan eşyalar -0.11 10.13 Diğer oyunlar, oyuncaklar ve hobiler -0.16 11.80 Margarin -0.30 37.88 Yemeye hazır gıdalar (hazır pizza, börek, çorba vb.) -0.32 27.07 Mücevherat ve kol saatleri -0.46 47.76 Spor ekipmanları -0.52 5.78 Görsel-işitsel içeriklerin aboneliği, kiralanması ve çevrim içi yayın hizmetleri -0.55 40.77 Isıtıcılar, klimalar -0.62 12.77 İçkiler ve likörler -1.00 19.68 Ses ve görüntü alma, kaydetme ve çoğaltma ekipmanları -1.06 11.19 Bilgisayarlar, diz üstü bilsayarlar ve tablet bilgisayarlar -1.36 12.60 Mobil telefon ve ekipmanları -1.40 2.75 Ev hayvanları ve diğer evcil hayvanlar için ürünler -1.53 14.69 Kişisel bakıma yönelik elektrikli aletler -1.58 27.39 Kahve -1.67 27.98 İçecek hazırlamada kullanılan küçük aletler -1.72 27.51 Et, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş -1.81 37.85 Yiyecek pişirme ve işlemede kullanılan küçük aletler -2.16 9.48 Kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar -2.28 31.53 Buz, dondurma ve buzlu şerbet (sorbe) -2.65 29.39 Kahvaltılık tahıl ürünleri -2.96 31.92 Çikolata, kakao, kakao bazlı gıda ürünleri -3.14 31.38 Diğer küçük ev aletleri -3.78 29.62 Motorin (Mazot) -7.70 50.37 Yeşil yapraklı veya saplı sebzeler, taze veya soğutulmuş -15.54 49.32 Yeşil baklagil sebzeleri, taze veya soğutulmuş -19.97 65.31 Meyvesi yenen sebzeler, taze veya soğutulmuş (domates, biber, salatalık, kabak vb.) -22.21 121.75

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