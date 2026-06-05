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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Bıçakla saldıran oğlunu tabancayla öldüren emekli polis: "Uyuşturucu batağından kurtaramadım"

        Adana'da uyuşturucu parası nedeniyle çıkan tartışmada kendisine bıçakla saldıran 23 yaşındaki oğlu Ahmet Kaan Kayhan'ı tabanca ile vurarak öldüren emekli polis memuru Faruk Kayhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Kayhan, "Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        Oğlunu öldürüp başında beklemişti! İfadesi ortaya çıktı!

        Adana'da uyuşturucu parası nedeniyle çıkan tartışmada kendisine bıçakla saldıran oğlu Ahmet Kaan Kayhan’ı (23) tabanca ile vurarak öldüren emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), tutuklandı.

        DHA'nın haberine göre Kayhan, ifadesinde, “Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı” dedi.

        Olay, 3 Haziran’da saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi.

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        Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden uyuşturucu için para istediği öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince aralarında tartışma çıktı.

        Ahmet Kaan Kayhan
        Ahmet Kaan Kayhan

        Ahmet Kaan Kayhan babasına bıçakla saldırırken, Faruk Kayhan da yol kenarından aldığı tahta sopayla engellemeye çalıştı.

        Daha sonra belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğluna peş peşe ateş etti. Cep telefonuyla kendini ihbar edip, öldürdüğü oğlunun başında bekleyen Faruk Kayhan, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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        TOPRAĞA VERİLDİ

        Gözaltına alınıp, Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Faruk Kayhan’ın, ifadesinde; “Oğlumu uyuşturucu batağından kurtaramadım. Kumar borcu da var. Para istedi, vermeyince tartıştık. Bir anlık sinirle anında gözüm karardı. Engellemeye çalıştım ancak saldırmaya devam edince vurmak zorunda kaldım. Keşke böyle olmasaydı” dedi. Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ahmet Kaan Kayhan’ın cenazesi, Kozan ilçesinde toprağa verildi. Orman işçisi Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan’daki orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu, ekiplerin arama çalışması ile bulunduğu da belirtildi.

        Öte yandan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Kayhan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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