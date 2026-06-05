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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumunun mayıs ayı enflasyon verilerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında 5 aylık enflasyon farkı yüzde 16,61 oldu. Memur maaşlarında ve emekli memur aylıklarında 5 aylık enflasyona göre yüzde 12,41 oranında maaş farkı ortaya çıktı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 05 Haziran 2026 - 10:05 Güncelleme:
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        Maaş zamlarında 5 aylık enflasyon farkı belli oldu

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyonunu yüzde 1,71 olarak açıkladı. Ocak – Mayıs dönemini kapsayan beş aylık dönemdeki enflasyon ise yüzde 16,61 oldu.

        Beş aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak gerçekleşti. Haziran ayında enflasyon eksi çıkmadıkça SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında en az yüzde 16,61 oranında zam yapılacak.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yapılan zammın 11 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklı olduğu için beş aylık enflasyon farkı yüzde 5,1 olarak gerçekleşti. Buna göre, temmuz ayında yapılacak yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile birlikte memurlar ve emekli memurlar açısından şu an itibarıyla yüzde 12,41 oranında fark ortaya çıktı.

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