Bir çocuğun hayatını değiştiren karar: Sünnet sırasında cinsel organı zarar görünce kız gibi büyütüldü
Sekiz aylıkken yaşanan bir sünnet kazasının ardından kız çocuğu olarak büyütülen David Reimer, yıllarca psikoloji dünyasında cinsiyet kimliği üzerine yürütülen tartışmaların merkezinde yer aldı. Gerçekler ortaya çıktığında ise vaka, tıp tarihinin en çok konuşulan olaylarından biri haline geldi.
BİR AMELİYATLA BAŞLAYAN SIRA DIŞI HİKÂYE
1965 yılında Kanada'da dünyaya gelen David Reimer'ın hayatı, henüz bir yaşına bile gelmeden beklenmedik bir şekilde değişti.
David ve ikiz kardeşi Brian, sekiz aylıkken sünnet operasyonu için hastaneye götürüldü. Ancak operasyon sırasında yaşanan ciddi bir tıbbi hata sonucu David'in cinsel organı geri döndürülemez şekilde zarar gördü. Ailesi, çocuklarının geleceği konusunda büyük bir çıkmazın içine girdi.
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PSİKOLOG ÇOCUĞU KIZ GİBİ YETİŞTİRMEYİ TAVSİYE ETTİ
Çaresiz kalan aile, dönemin tanınmış psikolog ve seksologlarından John Money'ye başvurdu.
Money'nin önerisi oldukça sıra dışıydı. David'in bir kız çocuğu olarak büyütülmesini tavsiye etti. Ona göre cinsiyet kimliği büyük ölçüde yetiştirilme biçimiyle şekilleniyordu ve David'in kız olarak yetiştirilmesi mümkün olabilirdi.
Aile bu öneriyi kabul etti. David'in adı değiştirildi ve ona "Brenda" adı verildi.
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BİLİM DÜNYASI VAKAYI YAKINDAN TAKİP ETTİ
John Money, yıllar boyunca Brenda'nın gelişimini takip etti ve bu vakayı bilimsel yayınlarında örnek olarak kullandı. Uzun süre boyunca birçok kişi, deneyin başarılı olduğunu düşündü.
Brenda'nın kız kimliğine uyum sağladığı yönündeki açıklamalar, psikoloji ve tıp dünyasında sık sık referans gösterildi.
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ANCAK İŞLER ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİLDİ
Zaman ilerledikçe Brenda'nın yaşadığı zorluklar daha görünür hale geldi.
Kaynaklara göre çocukluk yılları boyunca kendisine verilen kimlikle uyum sağlamakta zorlandı. Okul hayatında ve sosyal çevresinde çeşitli problemler yaşadı. Ailesi de giderek daha fazla endişelenmeye başladı.
Dışarıdan bakıldığında başarılı görünen deney, içeride çok farklı bir tablo sunuyordu.
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14 YAŞINDA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ
David 14 yaşına geldiğinde ailesi artık daha fazla sessiz kalamadı.
Kendisine çocukluğunda yaşananlar anlatıldı. Doğumda erkek olarak dünyaya geldiğini ve yıllardır bilmediği bir hikâyenin merkezinde olduğunu öğrendi.
Bu açıklamanın ardından önemli bir karar verdi.
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ERKEK CİNSİYETİNE GERİ DÖNDÜ
Gerçeği öğrendikten sonra erkek kimliğiyle yaşamaya karar veren David, yeniden erkek kıyafetleri giymeye başladı ve doğumda kendisine verilen David adını geri aldı.
Sonraki yıllarda çeşitli tıbbi operasyonlar geçirdi. Yetişkinlik döneminde evlendi ve hayatını erkek olarak sürdürdü.
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GERÇEKLER BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
1997 yılında gazeteci John Colapinto'nun araştırmaları ve aynı dönemde yayımlanan akademik çalışmalar, yıllardır başarı hikâyesi olarak anlatılan bu vakanın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkardı.
Böylece kamuoyu ilk kez, Brenda olarak büyütülen çocuğun aslında bu kimliği hiçbir zaman tam olarak benimsemediğini öğrendi.
Bu gelişmeler, John Money'nin teorileri ve uygulamaları hakkında büyük tartışmalar başlattı.
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TRAJİK BİR SON
Gerçeği öğrendikten sonra yeniden David adını kullanan ve hayatını erkek olarak sürdüren Reimer, yıllar boyunca yaşadığı zorlukların etkilerini tamamen geride bırakamadı.
2002 yılında ikiz kardeşi Brian'ı kaybetti. Sonraki dönemde çeşitli kişisel sorunlarla mücadele ettiği bildirildi.
David Reimer, 2004 yılında 39 yaşındayken yaşamına son verdi.
David Reimer vakası bugün hâlâ psikoloji, tıp ve etik alanlarında incelenmeye devam ediyor.
Çünkü bu hikâye yalnızca bir tıbbi hatanın değil; aynı zamanda bilim insanlarının insan gelişimi hakkındaki varsayımlarının, tıbbi kararların ve çocuklar üzerinde yapılan uygulamaların sınırlarını sorgulatan olaylardan biri olarak görülüyor.
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Haber kaynak: Cambridge University, Rolling Stone, Embryo Project Encyclopedia