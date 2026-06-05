Bir çocuğun hayatını değiştiren karar: Sünnet sırasında cinsel organı zarar görünce kız gibi büyütüldü

PSİKOLOG ÇOCUĞU KIZ GİBİ YETİŞTİRMEYİ TAVSİYE ETTİ

Çaresiz kalan aile, dönemin tanınmış psikolog ve seksologlarından John Money'ye başvurdu.

Money'nin önerisi oldukça sıra dışıydı. David'in bir kız çocuğu olarak büyütülmesini tavsiye etti. Ona göre cinsiyet kimliği büyük ölçüde yetiştirilme biçimiyle şekilleniyordu ve David'in kız olarak yetiştirilmesi mümkün olabilirdi.

Aile bu öneriyi kabul etti. David'in adı değiştirildi ve ona "Brenda" adı verildi.

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