Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!
Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
Burdur'da acı olay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi.
YURTTA 6. KATTAN DÜŞTÜ
Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Zehra Kaçar, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü.
OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİ
Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ
Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.