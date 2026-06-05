Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Zehra Kaçar üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son | Son dakika haberleri

        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!

        Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda kalan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, 6'ncı kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç öğrencinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 08:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zehra, üniversite öğrencisiydi... Öğrenci yurdunda yürek yakan son!

        Burdur'da acı olay, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesindeki Safahat Kız Yurdu'nda meydana geldi.

        YURTTA 6. KATTAN DÜŞTÜ

        Edinilen bilgiye göre, 22 yaşındaki Zehra Kaçar, henüz bilinmeyen bir nedenle yurdun 6'ncı katından zemine düştü.

        OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİ

        Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zehra Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZESİ MORGA GÖNDERİLDİ

        Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kaçar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Olayın nedenine ilişkin soruşturma başlatılırken, Kaçar'ın düşmesine ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirildiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından olayın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık Ve Net - 3 Haziran 2026 (Kılıçdaroğlu Özel'i Tasfiye Eder Mi?)

        Trump Ankara'daki zirveye katılacak. Barrack ne demek istedi? Barrack'ın sözleri neden tartışılıyor? Kılıçdaroğlu-Özel'in hangi mesajları iletildi? CHP'de yarın "Arınma" mı başlıyor? Kılıçdaroğlu Özel'i tasfiye eder mi? CHP'de Kurultay mı tasfiye mi? Kılıçdaroğlu-Özel uzlaşır mı? Üç Vekil Özel'e han...
        #Burdur
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        İnşaatçı kıyafetiyle kanlı pusu! "Engin çıkmadı..." "Boş dönme birini vur!"
        Trump'tan yine Küba mesajı
        Trump'tan yine Küba mesajı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        6 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Silahlı kavga: Evli çift hayatını kaybetti
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Kavgayı ayırmak istedi... Oğlu tetiğe bastı!
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Nazi Almanyasını kandıran tarihi aldatmaca
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Petrolde belirsizlik sürüyor
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Şehrin hafızası: Tarihi sur kapıları
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        Sivas'ta feci kaza! 3 ölü, 2 yaralı
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        İl olmaya aday ilçeler listesi!
        Altın listede 2 Türk!
        Altın listede 2 Türk!
        Köyünde konser verdi
        Köyünde konser verdi
        Örnek daire görüntülendi
        Örnek daire görüntülendi
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        Sidny Cabral resmen Trabzonspor'da!
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        TOKİ'den 20 bin konutluk kampanya
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        Zelenskiy'den Putin'e açık mektup
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        'Türk halkının desteği çok mutlu etti'
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        Vincenzo Italiano Beşiktaş'a çok yakın!
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"
        "İran lideriyle görüşmekten onur duyarım"