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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerini dijital sistemlerle takip edecek - Haberler

        Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğine bağlı sağlık risklerini dijital sistemlerle takip edecek

        Sağlık Bakanlığı, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerini değerlendirmek ve çevresel verileri dijital izleme sistemleriyle anlık takip etmek amacıyla yürüttüğü çalışmaları genişletiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 12:26 Güncelleme:
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        Sağlık Bakanlığı'ndan iklim değişikliği hamlesi

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, insan sağlığının korunmasında çevresel faktörlerin izlenmesi ve yönetimi önemli rol oynuyor.

        İçme-kullanma ve yüzme sularının kalite kontrollerinin yapılması, çevresel risklerin takip edilmesi, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu alanlarda dijital izleme sistemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

        Bakanlığa bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu" koordinasyonunda, iklim değişikliğiyle bağlantılı hastalıkların belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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        Öte yandan, çevre sağlığı kapsamında içme-kullanma suları, ambalajlı sular, yüzme suları, yüzme havuzları ve kaplıca sularının kalite izleme çalışmaları yürütülüyor.

        15 GÜNDE BİR NUMUNE ALINARAK ANALİZ EDİLİYOR

        Su kalitesine ilişkin veriler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen Çevre Sağlığı Bilgi Sistemi (ÇSBS) üzerinden elektronik ortamda düzenli olarak takip ediliyor.

        Geçen yıl güncellenen ÇSBS ile kaynaklar, su depoları, şebeke sistemleri, numune alma noktaları ve analiz sonuçları tek merkezden izlenebiliyor. Mobil uygulamaların sisteme entegre edilmesiyle su numuneleri sahadan alınarak analiz sonuçları anlık takip ediliyor.

        Yüzme sularına yönelik çalışmalar kapsamında, her yıl deniz ve göle kıyısı bulunan 35 ilde mikrobiyolojik izleme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numuneler, analiz edilerek yüzme alanlarının kalite durumu izleniyor.

        YÜZME ALANLARININ YÜZDE 93'Ü İYİ VE ÜZERİ KALİTE SINIFINDA

        2025 yılı izleme sonuçlarına göre yüzme alanlarının yüzde 82'si "mükemmel", yüzde 11'i "iyi", yüzde 4'ü ise "yeterli" kalite sınıfında yer aldı.

        Bu yıl, Türkiye'deki mavi bayraklı yüzme alanı sayısı 577'den 580'e yükselirken, Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada üçüncü sıradaki yerini korudu. Mavi bayrak sayısı Antalya'da 232, Muğla'da 113, İzmir'de 60, Balıkesir'de 45 ve Aydın'da 39'a ulaştı.

        Yüzme suyu kalitesine ilişkin veriler, "yuzme.saglik.gov.tr" adresinden vatandaşlarla paylaşılırken, yüzme alanlarının konum bilgilerine, analiz sonuçlarına, kalite sınıflandırmalarına, yüzücü sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilere belirtilen internet sitesi üzerinden erişilebiliyor.

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