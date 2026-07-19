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        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı

        AHBAP Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 13:51 Güncelleme:
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        Oğuzhan Uğur'un ifade verme işlemi başladı

        Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ifade işlemleri başladı.

        UĞUR'UN İFADE İŞLEMİ BAŞLADI

        İHA'daki habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında daha önce aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 18 şüpheli tutuklanmıştı.

        Soruşturmanın devamında aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı.

        Gözaltında bulunan Oğuzhan Uğur'un İstanbul Vatan Emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltındaki diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

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