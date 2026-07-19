Ahbaplar soruşturmasında kripto, çek ve para trafiği

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2025/284884 sayılı soruşturması kapsamında ifade veren şüpheli iş insanı Fatih Eke’nin beyanları dosyadaki kripto para, çek ve para transferi trafiğine ilişkin yeni detayları ortaya çıkardı. Eke, kendisine ait Nigella Chain isimli kripto ekosistemini Haluk Levent’e sattığını, Levent’in bu projeyi HLK ismiyle devam ettirdiğini, satış karşılığında verilen çeklerin tamamını tahsil edemediğini ve mağdur olduğunu savundu. Cep telefonunda yapılan ön incelemede Haluk Levent ile WhatsApp yazışmaları, çek görselleri ve para transferlerine ilişkin kayıtlar tespit edilirken; Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen “Benim ismim karışırsa her şey çıkmaza girer”, “O okulun amına koyayım Fatih” ve “Yeliz’le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda” şeklindeki mesajlar dosyanın en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Telefon incelemesinde çekler ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

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Ahbap soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Fatih Eke’ye, el konulan cep telefonu üzerinde yapılan ön incelemede tespit edilen WhatsApp yazışmaları ve çek görselleri soruldu.

İfade tutanağına göre Eke’nin telefonunda “Haluk Levent 3” kullanıcı adıyla kayıtlı, işletme adı “Zirve Yapım” olarak görünen WhatsApp hesabıyla çok sayıda yazışma bulundu. Soruşturma birimleri, örnekleme yöntemiyle alınan ekran görüntülerinde çek görsellerinin yer aldığını, bu çeklerde alıcı olarak Fatih Eke’nin, borçlu olarak ise Haluk Levent’in göründüğünü belirledi.

Eke, bu çeklerin kendisine ait Nigella Chain markasının devriyle ilgili olduğunu söyledi. Haluk Levent’in Nigella Chain ekosistemini satın almak istediğini, 2025 yılının başında projeyi devrettiğini ve Levent’in coin ismini HLK olarak değiştirdiğini ifade etti.

“7 milyon dolara anlaştık, çeklerin tamamını alamadım”

Eke, Haluk Levent’le ticari ilişkisinin Nigella Chain markasının satışı nedeniyle başladığını anlattı. İfadesine göre taraflar toplam 7 milyon dolar üzerinden anlaştı.

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Eke, Levent’in kendisine yaklaşık 3 milyon dolar civarında çek verdiğini, kalan 4 milyon doların yaklaşık 1 milyon dolarını nakit ve hesaba gönderdiğini söyledi. Ayrıca Haluk Levent’in, Ahbap Derneği için Hatay Samandağ’da “Nigella Sörf Merkezi” isimli bir okul yapılmasını istediğini; bu nedenle 1,5 milyon doların da okul projesi için satış hesabından düşüldüğünü ifade etti.

Ancak Eke, okul projesinin atıl kaldığını, kendisinin de bu nedenle parasını istediğini belirtti. Levent’in bu süreçte yaklaşık 250 bin dolar ödeme yaptığını, fakat kendisine verilen çeklerin tamamının ödenmediğini savundu. Eke, “Suçsuzum ve mağdurum” diyerek sürecin sonunda mağdur duruma düştüğünü söyledi.

Haluk Levent’in panik mesajları dosyaya girdi

Telefon incelemesine yansıyan WhatsApp yazışmalarında Haluk Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bazı mesajlar dikkat çekti. Dosyaya giren yazışmalarda Levent’e ait hattan Eke’ye, “Fatih selam, sana verdiğim çek listesini atar mısın? Bazılarının günleri yaklaştı” mesajının gönderildiği görüldü.

Yine aynı yazışmalarda “Bak benim de ismim karışırsa her şey çıkmaza girer abi”, “Benim bir kötü niyetim olmaz” ve “En azından bir şekilde konuşalım” şeklindeki ifadeler dosyada yer aldı. Bu ifadeler, soruşturma makamlarınca çekler, coin projesi ve para trafiği bakımından dikkat çeken unsurlar arasında değerlendirildi.

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“Yeliz’le kim alışveriş yapıyorsa herkes sıkıntıda” mesajı

İfade tutanağında, Haluk Levent’e ait olduğu değerlendirilen hesaptan gönderilen bir başka mesajlaşma bölümü de dikkat çekti.

Soruşturma birimlerince Eke’ye, mesajlarda geçen “O okulun amına koyayım Fatih. Şu anda Yeliz’le kim alışveriş yapıyorsa, kime para girdi çıktı olmuşsa herkes o biçim sıkıntıda” şeklindeki yazışma soruldu.

Eke, mesajlarda geçen okulun daha önce ifade ettiği Ahbap için yapılması planlanan Nigella Sörf Merkezi olduğunu, yürüdüğünü söylediği projenin ise Haluk Levent’e sattığı ve sonrasında HLK adını aldığını belirttiği Nigella Chain projesi olduğunu söyledi.

Bu mesajlar, dosyada okul projesi, Yeliz Kaya üzerinden yürüyen para trafiği, çekler ve kripto projesi arasındaki ilişkinin araştırıldığı kritik başlıklar arasına girdi.

Yeliz Kaya üzerinden milyonluk para trafiği

Fatih Eke’ye, MASAK hesap hareketlerinde tespit edilen Yeliz Kaya bağlantılı para transferleri de soruldu.

İfade tutanağına göre, Yeliz Kaya hesaplarından Fatih Eke hesaplarına 17 Aralık 2024 ile 4 Şubat 2026 tarihleri arasında 32 işlemde toplam 30 milyon 646 bin 700 TL para girişi yapıldığı tespit edildi. Eke’nin hesaplarından şahıs hesaplarına ise aynı tarih aralığında 5 işlemde toplam 4 milyon 150 bin TL para çıkışı olduğu belirtildi.

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Eke, Yeliz Kaya’yı Haluk Levent’in yardımcısı ve muhasebecisi olarak bildiğini söyledi. Marka devri nedeniyle alacağı olan ödemelerin Yeliz Kaya üzerinden geldiğini ifade etti. Kendi hesabından çıkan paraların ise Haluk Levent’in reklam yüzü olması nedeniyle gönderilen paralar olduğunu, bu paraları Levent’in talimatıyla Yeliz Kaya’ya gönderdiğini savundu.

Kardeşinin hesabına 27 milyon TL girdi

Dosyada dikkat çeken bir diğer başlık ise Fatih Eke’nin kardeşi Emine Eke adına kullanılan hesaplara ilişkin oldu.

MASAK kayıtlarına göre Yeliz Kaya hesaplarından Emine Eke hesaplarına 22 Şubat 2025 ile 22 Haziran 2026 tarihleri arasında 87 işlemde toplam 27 milyon 105 bin TL para girişi yapıldığı, aynı tarihler arasında Emine Eke hesaplarından Yeliz Kaya hesaplarına ise 2 işlemde 1 milyon 200 bin TL para gönderildiği tespit edildi.

Eke, kendi hesaplarında vergi borcu, icra ve haciz problemleri nedeniyle bloke bulunduğunu; bu sebeple bir süre kardeşi Emine Eke’nin hesabını kullandığını söyledi. Bu transferlerin de Haluk Levent’le yaptığı Nigella Chain satışından kaynaklandığını savundu.

Alper Çelik hesabı ve çek transferleri soruldu

Telefon incelemesinde “Haluk Levent 2” kullanıcı adıyla kayıtlı hesap üzerinden Fatih Eke’ye VakıfBank’a ait, Alper Çelik adına olduğu belirtilen banka hesap bilgilerinin gönderildiği de tespit edildi.

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Soruşturma birimleri, bu yazışmalarda geçen çek ve transferlerin hangi işleme dayandığını sordu. Eke, Alper Çelik’i tanımadığını, aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını savundu. Görüşmelerde geçen çek ve transferlerin yine Nigella Chain projesinin satışı sürecinde gerçekleşen işlemlerle ilgili olduğunu söyledi.

Bu beyan, dosyada Haluk Levent, Yeliz Kaya, Alper Çelik ve Fatih Eke hattındaki para hareketlerinin ayrıntılı biçimde incelendiğini ortaya koydu.

“Devirden sonra projeyle ilişkim kalmadı” savunması

Eke, ifadesinin sonunda Nigella Chain projesinin Haluk Levent’e devrinden sonra projeyle herhangi bir ilişkisinin kalmadığını özellikle vurguladı. Eke’nin avukatı da projenin devrinden sonra tüm hak ve yükümlülüklerin Haluk Levent’e geçtiğini, devir tarihinden sonraki idari, ticari ve operasyonel tasarruflarda Eke’nin herhangi bir yönetim, denetim, müdahale veya karar alma yetkisinin bulunmadığını belirtti.

Müdafi, Eke ile Haluk Levent arasındaki ilişkinin yalnızca borç-alacak ilişkisi içinde kaldığını savundu. Eke de Ahbap Derneği ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, suçsuz olduğunu ve Haluk Levent’le yaşadığı ticari ilişki nedeniyle mağdur edildiğini ifade etti.

Soruşturma çek, coin ve para trafiğine odaklandı

İfade tutanağında yer alan beyanlar ve telefon incelemesine yansıyan yazışmalar, soruşturmanın Haluk Levent, Yeliz Kaya ve Fatih Eke hattındaki çek, coin ve para transferi trafiğine yoğunlaştığını gösterdi.

Dosyada özellikle; Nigella Chain’in HLK’ya dönüşüm süreci, 7 milyon dolarlık devir iddiası, ödenmeyen çekler, Yeliz Kaya üzerinden gönderilen milyonlarca liralık transferler, kardeş hesabı kullanımı, Alper Çelik adına gönderilen hesap bilgileri ve Haluk Levent’e ait olduğu değerlendirilen WhatsApp hesabındaki panik ifadeleri mercek altına alındı.

Fatih Eke ise tüm işlemlerin Haluk Levent’le yaşadığı ticari ilişki ve borç-alacak sürecinden kaynaklandığını, Ahbap Derneği ile bağlantısının bulunmadığını, devir sonrasındaki hiçbir faaliyetten sorumlu olmadığını savundu.