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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıldönümü mesajında, "Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 12:56 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs Türk halkını asla yalnız bırakmayacağız

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'inci yıldönümü mesajında, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

        Erdoğan mesajında, "Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 52’nci yıl dönümünde kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

        "Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı en kalbî duygularımla tebrik ediyor, Kıbrıs Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız" mesajını verdi.

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