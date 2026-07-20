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        Haberler Dünya Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı

        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı

        Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukası uygulamaya başladıklarını" duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Husilerden Suudi Arabistan'a abluka kararı

        Husiler Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "yaklaşık 12 yıldır Yemen halkına yönelik kapsamlı abluka uygulamak, ülkenin kaynaklarını yağmalamak; limanlar ile havalimanlarını kara, deniz ve havadan kuşatarak halkın çektiği sıkıntıları dayanılmaz bir noktaya taşımakla" suçladı.

        Ablukanın hiçbir hukuki veya insani dayanağının bulunmadığı, gayrimeşru olduğu ve Yemen halkı açısından ağır insani sonuçlar doğurduğunu dile getiren Seri, Suudi Arabistan'ın saldırılarının Sana Uluslararası Havalimanı'nı hedef almasıyla başladığını savunarak, Yemen halkının bu kuşatma ve saldırılar karşısında "sessiz kalmayacağını" ifade etti.

        Halkın kitlesel gösterilerde dile getirdiği talepler doğrultusunda Suudi Arabistan'a karşı "deniz ablukasını devreye soktuklarını" belirten Seri, kararın, bildirinin ilan edildiği andan itibaren yürürlüğe gireceğini kaydetti.

        Yemen halkının "Suudi Arabistan'ın ablukasına ve gerilimi tırmandırmasına aynı şekilde karşılık verme hakkı olduğunu" savunan Seri, tüm seçeneklere tam anlamıyla hazır olduklarını belirterek, "Suudi Arabistan'ın kapsamlı bir tırmanışa yol açacak herhangi bir adım atması halinde buna, kapsamlı ve sert bir tırmanışla karşılık vereceklerini" aktardı.

        Husilerin Sözcüsü Seri, Yemen halkını "genel seferberliği sürdürmeye, tüm senaryo ve gelişmelere karşı tam hazırlıklı olmaya ve cepheleri savaşçılarla desteklemeye" çağırdı.

        *Fotoğraf: Husiler basın ofisi (AA aracılığıyla), temsilidir

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