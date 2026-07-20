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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız!

        Galatasaray'dan açıklama: Suç duyurusunda bulunacağız!

        Galatasaray, bahis soruşturmasıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Temmuz 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        Galatasaray'dan bahis soruşturması açıklaması!

        Galatasaray, bahis soruşturmasıyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı.

        Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

        "17 Temmuz günü gerçekleştirilen bir soruşturma süreci üzerinden, bazı kişi ve çevreler tarafından hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan gerçek dışı içerikler üretilmiş; bu içerikler organize bir şekilde dolaşıma sokularak kamuoyu yanıltılmaya, kulübümüz ve yöneticilerimiz hedef gösterilmeye çalışılmıştır. Bu girişim, Galatasaray Spor Kulübü'ne yönelik açık bir algı operasyonudur.

        Öncelikle herkes bilmelidir ki; gerçeğe aykırı bilgi ve haber üreten, bunları yayan veya sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralarda dolaşıma sokarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan kişi ve hesaplar hakkında, yalan bilgi yaymak başta olmak üzere ilgili tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacak, gerekli suç duyuruları yapılacaktır.

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        Bugüne kadar konuya ilişkin daha kapsamlı bir açıklama yapmamış olmamızın tek nedeni, soruşturma dosyasında bulunan gizlilik ve kısıtlılık kararıdır. Hukuka ve yargı sürecine duyduğumuz saygı gereği bu karara titizlikle riayet edilmiş, soruşturmanın selametini etkileyebilecek herhangi bir açıklamadan kaçınılmıştır.

        Türk yargısına ve adalete olan güvenimiz tamdır. Gerçekler, yargılama sürecinde tüm açıklığıyla ortaya çıkacaktır. Bu süreçte Galatasaray Spor Kulübü, kurumsal itibarına yönelik hiçbir saldırıyı cevapsız bırakmayacak, tüm yasal haklarını kararlılıkla kullanacaktır.

        Daha sezon başlamadan türlü türlü yalan ve iftiranın aynı anda dolaşıma sokulmasının tek bir amacı vardır: Galatasaray'ın 4 yıldır sahada kurduğu üstünlüğü hazmedemeyenlerin, kulübümüzü saha dışındaki gündemlerle yıpratmaya çalışması.

        Galatasaray, tarihinin hiçbir döneminde bu tür kirli operasyonlara boyun eğmemiştir; bundan sonra da eğmeyecektir.

        Bugün yalanı da yılanı da boğmanın günüdür. Bu kirli oyunun sahipleri, bundan sonra her türlü mecrada gereken cevabı hak ettikleri şekilde alacak; attıkları her iftiranın ve yaydıkları her yalanın hesabını hukuk önünde vereceklerdir.

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        Galatasaray, dün olduğu gibi bugün de sahada mücadelesini vermeye; saha dışında ise haklarını sonuna kadar korumaya devam edecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        NE OLMUŞTU?

        Futbolda bahis soruşturmasında 19 kulüp yöneticisi gözaltına alınmış ve bunların 17'si bu sabah adliyeye sevk edilmişti. Sevk edilen isimler arasında Galatasaray Başkan Vekili Maruf Güneş de yer almıştı.

        Mahkeme, Maruf Güneş'in ev hapsi tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verdi.

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